Benzina più costosa al mondo, prezzi da capogiro in queste zone

Una nuova classifica globale stavolta incentrata sui costi del carburante. Dove si trova la benzina più costosa al mondo? Andiamo a caccia di prezzi per scoprire quali sono i paesi che la fanno pagare di più e a che posto si trova l’Italia in questa speciale classifica.

Quando il carburante costa troppo

Chi aveva iniziato la caccia all’oro nero ci aveva visto l’ungo. Oggi il carburante, che sia benzina o diesel, è ormai arrivato a cifre folli e si attendono nuovi rincari d’autunno. Per fortuna però il nostro paese non è quello messo peggio. Purtroppo, quando si parla di rincari si innesca una reazione a catena che va a inficiare anche sui prezzi di altri prodotti. Su tutti quelli alimentari, i quali viaggiano naturalmente sulle quattro ruote, quindi per raggiungere i nostri supermercati finiscono per metterci qualche soldino in più. Ed ecco che arrivano gli aumenti anche per la spesa. Ma torniamo a parlare dei prezzi della benzina e scopriamo qual è quella più costosa al mondo. Il paradosso come sempre è dietro l’angolo.

Se un extraterrestre dovesse visitare la Terra, avrebbe una visione completamente diversa del nostro pianeta, a seconda del posto in cui atterrebbe.

Ci sono alcuni Paesi in cui un pieno di benzina costa anche soltanto un euro. In altri invece si arriva a cifre da capogiro, tipo 145 euro per un pieno. Il Codacons si sta particolarmente interessando al caso, andando a stilare nuove statistiche e nuovi dati in merito alla questione., A tal proposito, ha dichiarato:

“Le famiglie italiane solo per i rifornimenti di carburante spendono in un anno circa 7,4 miliardi in più rispetto alla media UE e questo a causa della tassazione eccessiva su benzina e gasolio”.

Insomma, la situazione è davvero complessa, ma farci un piccolo giretto per il mondo può darci forse un’impressione più chiara del problema anche nel nostro paese.

Benzina più costosa al mondo, dove si trova?

Rispondiamo subito alla domanda senza fronzoli. Dove si trova la benzina più costosa al mondo? La risposta è a Hong Kong. Nella città cinese infatti un litro del prezioso carburante verde costa quasi 3 euro. Per fare un pieno quindi bisogna sborsare la cifra record che avevamo menzionato prima, ossia circa 145 euro. L’alieno che andrà in Venezuela si troverà di fronte una situazione completamente diversa. Se dovesse fare il pieno di benzina per la sua navicella, sarebbe davvero fortunato. Nel paese sudamericano infatti un litro di benzina costa soltanto 2 centesimi, quindi un pieno viene a costare circa 1 euro. Situazione molto simile in Iran, dove il costo medio del verde è di 3 centesimi. Ci sono poi i paesi intermedi, ossia quelli che oscillano verso una parte o l’altra della classifica. In Islanda ad esempio il costo è elevato, ma non ai livelli della Cina.

Gli islandesi pagano un litro di benzina circa 2,20 euro, situazione quindi leggermente peggiore rispetto a quella dell’Italia. Se la passa decisamene meglio invece il Kuwait, dove un litro di benzina costa 25 centesimi, quindi il pieno viene grossomodo 12,50 euro. In Europa la classifica è la seguente: al primo posto troviamo i Paesi Bassi con 2,129 euro al litro, la Danimarca al secondo posto (2,086 euro), la Grecia (prezzo al litro medio 2,040 euro) e la Finlandia (2,026 euro). La nostra Italia non se la passa bene, e infatti è al quinto posto con prezzo medio di 2,001 euro a litro. La situazione è per molte famiglie insostenibile e per questo motivo si era parlato di nuovi incentivi del Governo, come ad esempio il bonus benzina.

I punti chiave…