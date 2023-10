Può un grande film essere anche un grande fiasco? la risposta è senza dubbio sì. Anzi, è il destino dei capolavori. Beau ha paura ha fatto fiasco al box office. In numeri sono chiari. Il film di Ari Aster con Joaquin Phoenix protagonista, ancora una volta capace di un’interpretazione straordinaria, non ha convinto il pubblico. Vediamo perché.

Capolavori che hanno flottato al botteghino

Il cinema è un’industria e come tale pensa innanzitutto al fatturato. No, in realtà il cinema non è soltanto questo, anzi potremmo dire che innanzitutto è un’arte.

La settima arte, come viene definita, però non può certamente pensare di autofinanziarsi senza ottenere poi un riscontro economico. Quando si parla di industria cinematografica ci si riferisce infatti a un’azienda che vende un prodotto, proprio come tutte le altre aziende in altri mercati. Quando però ci riferiamo al cinema con la C maiuscola, allora le cose possono anche essere viste da una prospettiva diversa. La visione altamente autoriale dimette sicuramente anche in conto l’importanza del fatturato, ma allo stesso tempo si concentra su un contenuto personale che è scevro dalle leggi di mercato.

Pensar che un film d’autore, ad esempio, possa vendere come i film Marvel, è impensabile. Allo stesso tempo però possiamo dire che nel suo circuito Beau ha paura non ha soddisfatto le aspettative dei produttori, e per questo motivo possiamo comunque parlare di flop. Ciò non toglie che il film di Aster sia comunque in buona compagnia. Il Grande Lobowsky dei fratelli Cohen fu un grosso flop. stesso discorso per Brazil di Terry Gilliam. E che dire invece di Quarto Potere di Orson Welles? Per molti critici è il più grande film di tutti i tempi. Forse non è proprio così, ma comunque rientra di diritto nella top ten ed è una di quelle pellicole che ha fatto la storia del cinema.

Beau ha paura, e anche Ari Aster

Eppure, il box office non diede un riscontro soddisfacente inizialmente.

Cosa succede a un regista quando il suo film, quello che voleva fare da tutta una vita, flora miseramente negli incassi? La prima conseguenza è che difficilmente una casa di produzione gli affiderà il pieno controllo nella sua prossima fatica. Le paure di Beau, quindi, potrebbero essere le stesse del regista, sotto certi aspetti. E dire che un destino simile era accorso anche a Robert Eggers, l’altro grande giovane cineasta che si dive con Aster la nomea di nuovo genio del cinema moderno. Il suo The Northman è andato molto male, nonostante la sua opera fosse senza dubbio più commerciale delle precedenti. Di Beau ha paura invece non si può certamente dire questo. Si tratta di un film di 3 ore che è un vero e proprio viaggio nella mente del suo protagonista, ancora una volta un magistrale Phoenix. Per quanto riguarda i numeri, secondo alcune fonti la A24, ha perso 35 milioni di dollari con questa pellicola. Si tratta della più grande perdita per la casa di produzione in questione.

A dire il vero anche le recensioni degli esperti sono state contrastanti, ma a nostro avviso si tratta di un film che necessita di diverse visioni per essere compreso. Enigmatico, folle, inquietante. Una seduta psicanalitica di tre ore che fa scempio delle istanze freudiane per scaraventare in faccia al pubblico un contenuto volutamente confuso e surreale. Ari Aster accantona l’horror psicologico per tuffarsi anima e corpo nel grottesco.

Il risultato finale è tanto sconvolgente quanto indecifrabile. Ma probabilmente è proprio questa indecifrabilità a palesare alla perfezione ciò che è l’essenza stessa della paura. Abbiamo paura di ciò che non conosciamo. E forse, meno di ogni altra cosa conosciamo noi stessi. Un concetto ci rimbomba nella testa dopo la visione: la devastante possibilità di desiderare anche ciò che non si vuole fare.

I punti salienti…