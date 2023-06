Barbecue in condominio, non sai cosa rischi: attenzione alla multa da 800 euro

In estate sono tante le persone che amano fare il barbecue in condomonio o all’aperto. Chi ha una villa con giardino non corre particolari pericoli, a meno di non vivere in un Comune dove è vietato anche all’aperto. Ma chi vive in condominio e pensa di organizzare un barbecue in compagnia, deve fare attenzione a non incorrere in multe e sanzioni. Non tutti lo sanno e quindi organizzano con facilità delle grigliate con parenti e amici, complice la bella stagione, inconsapevoli che si rischia davvero grosso. Si parla, addirittura, di una multa fino a 800 euro. Ma è davvero così? Vediamolo.

Cosa sapere prima di organizzare una grigliata con amici

Bisogna dire subito che alcuni Comuni italiani prevedono delle regole specifiche sul barbecue e le grigliate all’aperto. In alcuni comuni è permesso grigliare all’aperto in alcune aree specifiche, in altre no. Alcune città non hanno normative sul tema e proprio per questo non è sempre facile orientarsi.

Ecco perché è importante sapere che in alcuni casi si rischia una sanzione anche di 800 euro.

Chiunque, quindi, ha intenzione di organizzare un barbecue all’aperto o in condominio deve prima informarsi presso il proprio comune proprio per evitare problemi di questo tipo. Anche perchè la multa non è affatto bassa. Chi organizza grigliate all’aperto ma in aree attrezzate e autorizzate, quindi, non dovrebbe avere problemi di sorta. Tutto cambia se il barbecue è organizzato in aree pubbliche e verdi senza permesso e senza attrezzature, con il rischio di provocare un incendio.

Le regole relative al barbecue in condominio sono stabilite dalle regole condominiali

Attenzione ancora maggiore è necessaria qualora il barbecue venga organizzato in condominio. Chi ha intenzione di fare una grigliata con parenti e amici rischia, infatti, una multa fino a 800 euro.

Chi vive in affitto, ad esempio, prima di accendere una griglia in casa o sul balcone dovrà chiedere il permesso al proprietario di casa. Ma anche chi è proprietario dell’abitazione, prima di fare un barbecue deve capire quali sono le regole vigenti del condominio, proprio per evitare una multa salata.

Le regole relative al barbecue in condominio sono stabilite dalle regole condominiali. Spesso variano in base all’orario, la modalità o rispetto ad alcune restrizioni. Quindi, prima di accendere un barbecue, oltre a considerare le regole condominiali, è anche fondamentale considerare quelle del proprio comune di residenza.

Barbecue in condominio, non sai cosa rischi: attenzione alla multa da 800 euro

In alcune città dove vige il divieto, ad esempio, non sono rari i casi di persone che sono state multate. Anche in condominio è importante comunque rispettare il vicinato e badare che il barbecue sia distante almeno tre metri dalle finestre delle abitazioni.

Con l’arrivo della bella stagione, sono tante le persone che amano cenare all’aperto e organizzare grigliate, ma come tutte le cose vanno seguite delle regole specifiche e non si può sempre fare le cose senza badare al vicinato o alle regole comunali.

Riassumendo