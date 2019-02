Bar d’Italia, la classifica dei migliori secondo gli esperti

Quali sono i migliori bar d’Italia? Ce lo dice Gambero Rosso. La bibbia delle guide gastronomiche ha analizzato circa 1300 bar in giro per il bel paese e dal suo giudizio non si sfugge. Se siete nei paraggi andate a toccare con mano, ecco la guida con tutti i bar migliori d’Italia suddivisa per regione. Naturalmente, il sistema di giudizio è quello noto delle tazzine e dei chicchi, ecco quelli che ne hanno conquistate 3 e 3. Mettetevi comodi.

Migliori bar d’Italia con 3 tazzine e 3 chicchi

Piemonte

Canterino – Biella

Converso – Bra [CN]

Relais Cuba Chocolat Restaurant-Cafè – Cuneo

Baratti & Milano – Torino

Caffè Mulassano – Torino

Liguria

Douce – Genova

Murena Suite – Genova

Lombardia

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [BG]

Sirani – Bagnolo Mella [BS]

Bedussi – Brescia

Colzani – Cassago Brianza [LC]

Viennoiserie Gian – Castiglione delle Stiviere (MN)

Pasticceria Roberto – Erbusco [BS]

Pavé – Milano

Marelet – Treviglio [BG]

Morlacchi – Zanica [BG]

Veneto

Il Chiosco – Lonigo [VI]

Biasetto – Padova

Amo – Venezia

Bar Dandolo dell’Hotel Danieli – Venezia

Gabbiano del Belmond Hotel Cipriani – Venezia

Gran Caffè Quadri – Venezia

Garibaldi – Vicenza

Friuli Venezia Giulia

Caffetteria Torinese – Palmanova [UD]

Vatta – Trieste

Emilia Romagna

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Staccoli Caffè – Cattolica (RN)

Bar Roma – Novellara [RE]

Dolce Salato – Pianoro (BO)

Lievita – Riccione [RN]

Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense [PR]

Toscana

Tuttobene – Campi Bisenzio [FI]

Atrium Bar & Lounge del Four Seasons Hotel Firenze – Firenze

Winter Garden Bar del St.Regis Florence – Firenze

Marche

Il Picchio – Loreto [AN]

Lazio

Cristalli di Zucchero – Roma

Stravinskij Bar dell’Hotel De Russie – Roma

Abruzzo

Caprice – Pescara

Campania

Hackert – Caserta

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori [SA]

Puglia

300mila Lounge – Lecce

Pino Ladisa – Valenzano [BA]

Sicilia

Sciampagna – Marineo [PA]

Irrera – Messina

Caffè Sicilia – Noto [SR]

Antico Caffè Spinnato – Palermo

Di Pasquale – Ragusa

Potrebbe interessarti anche: Aree costiere Italia a rischio inondazione: ecco i dati di Enea

Condividi su