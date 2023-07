Bambole Barbie, dove trovare e quanto costano quelle del film

Il grande giorno è finalmente giunto, oggi 20 luglio esce in tutte le sale il film di Barbie, ma ora gli appassionati (e soprattutto le appassionate) vogliono le bambole. Ma dove sono le nuove? Dove si possono comprare quelle ispirate al film e soprattutto quanto costano? Scopriamolo insieme.

La mania parte dal cinema e si trasforma in giocattoli

Chi non ha mai visto una bambola di Barbie? Anche se non ci abbiamo mai giocato, probabilmente le abbiamo viste da piccoli tra le mani nostra sorella o nostra cugina. Dopo un breve periodo di flessione, la mania per le Barbie in realtà non si è mai interrotta. In occasione dell’uscita del film con Margot Robbie, è letteralmente esplosa, catturando più che mai anche le nuove generazioni. in realtà, non solo i bimbi ne sono affascinati, anzi a dire il vero l’intera società dei consumi si specchia nel personaggio in questione. Che dire ad esempio della casa di Barbie messa a disposizione dalla stessa produzione del film in occasione del suo lancio? Parliamo non della casa delle bambole, ma di una villa vera e propria, disponibile su Airbnb.

Margot Robbie e Ryan Gosling (che interpreta invece Ken) sono pronti per tornare in auge. Ma dove acquistare le bambole di Barbie ispirate al film? In realtà, come sempre si tratta di prodotti che è possibile acquistare sia online che nei negozi fisici. Il primo modello è quello che riproduce (più o meno) proprio le fattezze dell’attrice che la interpreta, pur senza però stravolgere la fisionomia di base della Barbie originale. Si tratta del modello più venduto al momento (come era ovvio che fosse). La bambolina bionda indossa un vestito a quadri rosa e bianchi che arriva al ginocchio.

Bambole Barbie, i nuovi modelli e quanto costano

E il prezzo? Tenetevi forte, perché su Amazon , con lo sconto del 5% costa ben 47,32 euro.

Abbiamo già svelato l’arcano legato ai punti vendita dei giocattoli (era davvero così difficile capire che li avremmo trovati facilmente anche su Amazon o in qualsiasi altro negozio di giocattoli? A quanto pare sì, visto che sui social tutti se lo chiedevano, quasi come fosse diventato un isterico mantra. Ovviamente, c’è anche il Ken ispirato a Gosling. Anche in questo caso il prezzo è a dir poco salato, costa 48,64 euro (ma ha solo il 3% di sconto). C’è poi la Barbie con il look stile anni 60, con un abito a strisce orizzontali bianche e nere, lo stesso mostrato dalla Robbie in alcune foto. Il prezzo? Su eBay costa solo 9 euro (più spedizione). Risulta invece di difficile reperibilità quello con il costume da party.

E che dire della Barbie in total gold? Tenetevi forte anche qui, anzi sedetevi proprio, che è meglio. Il prezzo su Amazon è addirittura di oltre 68 euro, mentre su eBay arriva a 70 euro. La bambola con il look western (sempre però in un acceso rosa shocking) costa 72,49 euro su Amazon e 72,50 euro su eBay. Insomma, il primo posto del pupazzo più costoso se lo becca proprio questa versione western. I collezionisti sono avvisati, al pronti via queste bambole hanno già un costo elevato. A quanto arriveranno tra qualche anno?

In sintesi…