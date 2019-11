Bambini in sovrappeso Ue: l’Italia è ai primi posti

I bambini italiani sono tra i più obesi dell’Unione Europea ma il problema, però, non è soltanto nostro ma anche degli altri stati. In media, infatti, è in sovrappeso quasi un bambino su otto tra i 7 e gli 8 anni sopratutto nelle regioni e nei paesi del Sud.

Ecco i dettagli.

Un bambino su quattro è in sovrappeso

Il rapporto dell’Istat sugli stili di vita 2017-2018 comunica che oltre 2,13 milioni di bambini e di adolescenti sono in eccesso di peso: esattamente il 25,2% del totale. Circa due milioni di essi, poi, non pratica alcuna attività fisica. Fortunatamente, però, i trend stanno migliorando.

Il problema del sovrappeso non è soltanto italiano ma anche degli altri paesi dell’Unione Europea. In media, infatti, 1 bambino su otto tra i 7 e gli 8 anni è obeso. Cipro è al vertice della classifica con il 20% seguito dall’Italia e la Spagna con il 18% e Malta e Grecia con il 17%. Le percentuali più basse si hanno in Irlanda con il 7%, Norvegia con il 6% e Danimarca con il 5%. Da ciò si evince che la questione è anche territoriale.

In Italia, ad esempio, la percentuale al Sud e del 32,7% mentre nelle Isole è del 29,9% ed al centro del 24,2%. Il Nord-Est è invece al 22,5% e il Nord Ovest al 18,8%. Le regioni del Sud con una più alta percentuale in bambini in sovrappeso è la Campania con il 35,4%, seguita dalla Calabria con il 33,8%, Sicilia con il 32,5% ed infine il Molise con il 31,8%.

Lo sport è importante

Fortunatamente i ragazzi che praticano sport nel nostro paese tra i 3 ed i 17 anni sono il 59,4% ed il 52,5% lo fa con continuità. C’è poi il 17,1% di giovani che, seppur non praticano sport, svolgono un’attività fisica: vanno quindi in bicicletta, nuotano o camminano per svariati chilometri. Coloro che non praticano alcuno sport sono quindi la minoranza (considerano la medesima fascia di età) soprattutto i bimbi tra i 3 ed i 5 anni (46,1%). Le ragazze, spiega l’Istat, sono quelle più sportive e più attive specialmente nella fascia di età dai 3 ai 10 anni.

L’altro allarme dell’Istat

L’Istat comunica, infine, che nel 37,6% dei casi c’è pericolo che un ragazzo abbia problemi di peso se anche tutti e due i genitori li hanno contro il 18,8% di chi ha i genitori che hanno un peso normale.

Dai dati si evince inoltre che hanno una tendenza al sovrappeso anche i bimbi e gli adolescenti che vivono in condizioni economiche non buone e che hanno uno scarso livello di istruzione.

Dai dati emerge anche che il 74,2% del campione di popolazione su indicato consuma verdura e frutta quotidianamente ma soltanto il 12,6% ne consuma quattro o più porzioni anche se il trend è in miglioramento così come quello dello sport.

