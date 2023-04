Via il pedaggio da queste autostrade

Per il nostro paese è una vera e propria tegola, e quando alcuni stranieri vengono dalle nostre parti non riescono a capacitarsi. E già, perché ci sono posti in cui le autostrade sono gratis, quindi pagare il pedaggio sulle nostre strade dedicate esclusivamente ai veicoli può suonare davvero strano per alcune persone. Ma quali sono le città in cui non si paga il pedaggio?

Autostrade gratis, ecco dove

Come già anticipato in questa intro, in realtà ci sono alcune nazioni in cui le autostrade sono completamente gratis. Quando si parla di turisti, inoltre, subito ci vengono in mente i tedeschi, i quali sovente visitano il nostro paese. E sono proprio loro infatti a stupirsi maggiormente quando sentono parlare di pedaggio in Italia. L’authobahn, autostrada in tedesco, infatti è gratis. Niente tagliando da ritirare al casello per poi rimetterlo l’uscita del tratto autostradale percorso e pagare. Insomma, abbiamo già imparato che in Germania le autostrade sono gratis.

Quali altri paesi hanno questo splendido privilegio che per noi italiani sembra una vera e propria utopia?

Passiamo ai Paesi Bassi. Anche qui niente tassa per percorrere le strade esclusive delle macchine. Olanda, Lussemburgo e Belgio non fanno pagare un solo centesimo a coloro che percorrono queste vie ad alta velocità. stesso discorso per la Scandinavia, con Danimarca, Svezia e Finlandia che non hanno alcuna tassa stradale. A tal proposito, rimanendo in terre gelide del nord Europa, anche l’Islanda non prevede alcun costo stradale, anche se non esistono autostrade in senso letterale. Se pensate che in questi paesi però le strade, essendo gratis, siano malridotte, vi sbagliate di grosso, poiché le autostrade dei paesi appena citati risultano essere in realtà molto più sicure e curate di quelle italiane (e poi ci stupiamo se sono i paesi più felici al mondo).

Perché da noi si paga?

Niente pagamento nemmeno per Lettonia, Estonia e Lituania, Albania, Cipro, Armenia, Russia, Ucraina, Georgia, Montenegro e Kosovo. In Svizzera invece si paga un ticket a prezzo fisso e non in base ai km percorsi. Prima di vedere le ragioni per le quali le autostrade non sono gratis nel nostro paese, dobbiamo per dovere di cronaca precisare che ad esempio in Norvegia il pedaggio si paga per attraversare il ponte che c’è tra Svezia e Danimarca. Archiviato dunque il discorso su dove le autostrade sono gratis, possiamo quindi finalmente rispondere alla fatidica domanda: perché in Italia (e anche in altri paesi) sai paga il pedaggio?

La risposta ufficiale è molto semplice: tale costo viene versato in quanto in questo modo gli automobilisti possono contribuire ai costi di costruzione, di manutenzione e di gestione delle autostrade. Naturalmente, molti si staranno pensando: perché negli altri paesi, dove le strade sono ancora più curate delle nostre, non viene chiesto questo pedaggio? Bella domanda. La risposta ufficiale si ferma qui, naturalmente gli altri stati sviluppano in modo diverso il proprio sistema economico, ad esempio non tutte prevedono la tassa del canone televisivo che invece in Italia è obbligatorio. Ad ogni modo, bisognerebbe chiedersi perché, nonostante tale costo da pagare, le nostre autostrade non siano sempre il massimo, soprattutto al sud. Ecco, questa sì che è un’altra bella domanda.