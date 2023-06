Con l’arrivo dell’estate, sempre più persone si spostano in auto per andare al mare o raggiungere le destinazioni vacanziere. Ma quali sono le condizioni delle autostrade? Nella prima settimana di Aprile l’associazione Altroconsumo ha percorso 9 diverse autostrade in Italia. Per un totale di circa 1.500 km, al fine di valutare l’impatto dei cantieri sul traffico. I numeri non sono purtroppo confortevoli: dei 1.500 km percorsi, 134 km erano interessati dalla presenza di cantieri; se nel 2021 il numero di cantieri ammontava a 80, nel 2023 tocca quota 117; sempre due anni fa si incontrava un cantiere ogni 18 km, oggi invece il rapporto è di 1 cantiere ogni 12 km. Preoccupa anche la condizione delle corsie di emergenza: 106 i tratti dove non è possibile fermarsi in caso di necessità, per 120 km di corsie di emergenza inaccessibili per gli automobilisti.

Cantieri autostrade: le tratte peggiori del 2023 secondo Altroconsumo

Tra le peggiori tratte autostradali a causa della presenza dei cantieri Altroconsumo segnala la A1 Milano-Bologna, in cui ha percorso 180 km incontrando 13 cantieri e 10 km senza corsia di emergenza.

Autostrade: cantieri in aumento nel 2023, ecco le tratte peggiori secondo Altroconsumo

Semaforo rosso anche per la A14 Bologna-Pescara, dove su 360 km Altroconsumo ha contato 30 cantieri e viaggiato per 28 km senza corsia di emergenza. Nello specifico, il tratto più problematico è quello che unisce le Marche all’Abruzzo: su 150 km percorsi, 17 km sono su una singola corsia. E in effetti gli incidenti che si sono segnalati nell’ultimo periodo parlano chiaro.

Nella lista nera di Altroconsumo delle autostrade italiane finiscono anche la A24 e la A25: in 200 km percorsi, l’associazione ha incontrato 10 cantieri, oltre a percorrere un tratto di 7 km su una singola corsia e altri 6 km senza corsia di emergenza.

Situazione critica inoltre sulla autostrada A1, tra Roma e Firenze, con 26 cantieri dislocati in appena 24 km e corsia di emergenza inaccessibile.

Proseguendo verso nord, lungo la A12 da Viareggio a Genova, Altroconsumo ha contato 4 cantieri in un tratto di autostrada di soli 80 km. Non va meglio sulla A7 da Genova a Milano, il tratto peggiore in assoluto fra tutti quelli percorsi da Altroconsumo. Su 120 km percorsi sono stati rinvenuti 19 cantieri in soli 39 km, quasi un terzo del totale.

Insomma, secondo l’associazione dei consumatori, alcune autostrade italiane sono piene di cantiere e questo rappresenta un problemo per chi viaggia spesso o si mette in viaggio, sopratutto durante le giornate più trafficate o quando vanno in scena le partenze di massa. Basti pensare ad agosto.

Riassumendo