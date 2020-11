Autocertificazione e nuove regole, ecco dove serve e in quali regioni

Torna l’incubo dell’autocertificazione. Dopo il Nuovo Dpcm annunciato ieri, 4 novembre, riparte il divieto agli spostamenti senza giusta causa. vediamo quali sono i criteri e soprattutto in quali zone è obbligatorio.

Autocertificazione, quando serve?

Prima di andare a vedere nel dettaglio che tipo di autocertificazione ci occorre, ricordiamo l’elenco delle zone, ecco le gialle:

Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Trento, Bolzano, Emilia Romagna

Nelle zone arancioni, dopo una serie di rimescolamenti, sono rimaste solo Sicilia e Puglia.

Nelle zone rosse invece ci sono

Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta

L’autocertificzione è imprescindibile nelle zone rosse, praticamente è fatto divieto di uscire di casa se non per motivi di comprovata necessità, i quali rimangono i soliti dello scorso lockdown, ovvero salute, lavoro e necessità improrogabili.

Per quanto riguarda invece zone gialle e arancioni, il coprifuoco scatta dalle 22 alle 5, solo in queste ore è obbligatoria l’autocertificaizone. Prevista autocertificazione anche in caso di spostamenti fuori regione nelle zone rosse, ma attenzione alle ordinanze regionali, poiché poi tali regole possono avere eccezioni a seconda di quelle emesse dai vari governatori, in Campania ad esempio, nonostante sia solo zona gialla, sono vietati gli spostamenti tra provincie, quindi per andare da una città all’altra sarà necessario avere un motivo valido e certificarlo col foglio scritto. Il modulo rimane il medesimo dell’ultimo stilato dal Governo e lo si può compilare e scaricare sul sito del Ministero della Salute.

