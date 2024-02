È particolarmente interessante la classifica svelata dagli esperti di Autohero, shop online leader nella vendita di auto usate. Stavolta la lista si riferisce proprio alle vetture in questione, prodotti non più nuovi che però continuano a fare gola agli italiani. Quali sono stati i modelli più venduti nel 2023 nel nostro paese? Ecco la classifica.

Dominio Fiat

Com’era prevedibile, a dominare nelle vendite di auto usate nel 2023 è stata ancora una volta la Fiat. La classifica di Autohero ci porta, numeri alla mano, a scoprire quelli che sono i dati relativi alle vendite nel nostro paese lo scorso anno tramite il sito online che ha appunto registrato le vendite nel settore.

A quanto pare, nonostante i vari incentivi auto lanciati dal Governo per l’acquisto di una nuova macchina a zero emissioni, il settore delle auto usate continua a registrare numeri positivi. Infatti, dal bollettino dell’ACI Auto-Trend scopriamo che si tratta di numeri in crescita per questo, il quale ha chiuso il 2023 registrando un aumento del 6,6% rispetto all’anno precedente.

A dominare questo mercato nel nostro paese è ancora la Fiat che racchiude il 13,34% del settore. Il podio si completa con altri due grandi marchi. Al secondo posto abbiamo Renault con il 7,13% e al terzo Volkswagen con il 6,81%. La top five si completa poi con Ford (6.22%) e Toyota (5.85%). Entrando più nel dettaglio possiamo invece scoprire quali sono i modelli che hanno fatto meglio. Anche in questo caso la Fiat fa la parte del leone posizionando ben 3 macchine nella top 5. La più venduta tra le auto usate in assoluto è la Panda con il 3,91%, mentre in seconda posizione troviamo la Clio della Renault che invece occupa il 2,84% del mercato. Il podio si completa con la Fiat 500 (2,66%). La 500X occupa invece la quarta piazza con 2,33 punti percentuali mentre in quinta posizione troviamo la Toyota Yaris (2.3%).

Auto usate più vendute in Italia

Tra le ibride a spiccare c’è ancora la Yaris che occupa proprio la prima posizione, mentre a seguire abbiamo nuovamente Toyota con la CH-R, mentre a completare il podio abbiamo la Panda, la quale si conferma quindi particolarmente duttile anche a seconda delle tipologie scelte. Interessanti anche i dati relativi alle regioni, ossia alla geografia di vendita delle ibride usate. Al primo posto abbiamo la Lombardia, mentre a seguire ci sono Lazio e Piemonte. Interessante anche lo studio effettuato sui coloro. Le auto usate con i colori più venduti sono anche per il 2023 il bianco e il grigio. Entrambe raggiungono la ragguardevole percentuale del 27%.

A seguire invece abbiamo il colore nero che arriva al 17%. Abbiamo già accennato alle tipologie di auto per quanto riguarda il motore. Per. quanto riguarda invece il tipo di modello, le SUV continuano a dominare il mercato arrivando addirittura al 36,83%. Le utilitarie arrivano invece solo al 24,89%, mentre a completare il podio ci sono le berline con il 24,35%. Infine, interessanti dati anche sulla guida. Le preferenze degli italiani confermano il cambio manuale al primo posto con il 64,47%. Il cambio automatico quindi ottiene il 35,53% per quanto riguarda il mercato dell’usato.

I punti chiave…