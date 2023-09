Auto usate, dalla targa si può risalire a informazioni su veicolo e proprietario, ecco come

Se siete interessati all’acquisto di auto usate, allora potrebbe essere di vostro interesse conoscere la storia del veicolo che state per acquistare. Ma come fare per raccogliere informazioni sulla macchina e sul suo proprietario? A quanto pare, si tratta di una procedura molto semplice, basta essere a conoscenza della targa. Vediamo come si fa.

Come richiedere la visura del veicolo?

Nonostante i tanti incentivi lanciati in questi anni dal Governo, l’acquisto di una macchina nuova di zecca risulta essere spesso un investimento troppo esoso per i nostri connazionali. C’è chi ha approfittato delle agevolazioni sulle rottamazioni per passare finalmente alle auto elettriche e a quelle a basse emissioni. Molti italiani però invece continuano a guardare al mercato dell’usato per la propria vettura. Quando si compra una macchina di questo tipo, però, visti gli anni già trascorsi con un altro proprietario e gli eventuali molti chilometri percorsi, diventa importante conoscere nel dettaglio quella che è la storia del veicolo in questione. Ma come si fa per risalire a tale informazione? Quando si compra un’auto di seconda mano, infatti, non sempre le cose sono chiare, e si corre il rischio di fare un cattivo affare.

Per non parlare poi del fatto che spesso il contachilometri viene ritoccato.

In certi casi si parla di vere e proprie truffe delle auto usate sul chilometraggio. Cosa che a quanto pare si verifica maggiormente per le vetture che vengono importate qua in Italia dall’estero. Insomma, conoscere un po’ di cose e avere informazioni aggiuntive sul veicolo è davvero importante. Comprare da un privato complica non poco le cose, in questo senso. Ad ogni modo, quel che possiamo fare è chiede una visura del veicolo in questione. Si tratta di un importante documento ufficiale che raccoglie tutti i dettagli della macchina. Con essa potremo venire a conoscenza anche di tutte le compravendite passate grazie alle date degli atti di vendita, come ad esempio la conferma della loro trascrizione al PRA.

Auto usate, cosa possiamo conoscere dalla targa?

Come dicevamo, un passo importante per raccogliere informazioni sulla macchina che intendiamo acquistare, si chiama visura. Essa si ottiene conoscendo la targa del veicolo. Da tale documentazione possiamo scoprire se il veicolo è attualmente sotto sequestro o fermo amministrativo o se è stato rubato. Se la visura dovesse dare esito positivo in questo senso, allora avremmo un bel problema. In questo modo infatti potremo decidere di rinunciare all’acquisto ed evitarci una brutta gatta da pelare. Dalla targa è inoltre possibile anche risalire alle informazioni relative al proprietario. Ad esempio, se l’auto è stata protagonista di un particolare illecito stradale, come ad esempio casi di pirateria. Insomma, basta conoscere semplicemente la targa per scoprire un bel po’ di cose sul veicolo di nostro interesse.

Ma come fare per chiedere la visura? A chi rivolgersi? Molto semplice. Per richiedere la visura basta rivolgersi al Pubblico Registro Automobilistico o a un ufficio territoriale ACI. È bene precisare che non si tratta di un’operazione gratuita, ma il suo costo è decisamente contenuto. La visura costa infatti soltanto 8,83 euro e con questa somma potremo conoscere molte informazioni sulle auto usate di nostro interesse. Si tratta di un’operazione molto utile, poiché è meglio essere sicuri di cosa si sta comprando quando si fanno affari nel mercato delle macchine di seconda mano.

I punti chiave…