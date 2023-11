Il mercato delle auto elettriche continua a essere dominato da una vettura in particolare, grazie al suo grande successo che si sta palesando nelle vendite. Di quale macchina stiamo parlando? Ma naturalmente della Tesla Model Y. I suoi numeri le hanno fatto dominare il mercato europeo del settore in questo 2023. I dati ci arrivano dallo studio effettuato da JATO Dynamics aggiornato a settembre dell’anno in corso.

Dominio europeo in Europa

A dominare le vendite delle auto elettriche in Europa c’è ancora la Tesla Model Y.

Secondo l’analisi effettuata dagli esperti di JATO Dynamics, a settembre scorso le unità vendute erano arrivate a 29309. Si tratta di un traguardo importante, anche se rispetto al 2022 si registra un leggero calo dell’1%. Cosa che comunque non ha impedito al modello in questione di piazzarsi al primo posto tra le più vendute del vecchio continente. La concorrenza si fa comunque sempre più accesa nel settore. Un’altra auto elettrica che sta andando per la maggiore è la Peugeot 208, la quale si piazza al secondo posto con 22188 unità vendute fino a settembre di quest’anno. A tal proposito la vettura in questione ha registrato un, +13% rispetto alle vendute raggiunte lo scorso anno.

L’aumento ancora più sostanzioso lo fa invece registrare la nuova Renault Clio, la quale ha registrato ben 20088 macchine vendute nel 2023, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente. A dispetto delle difficoltà, soprattutto in Italia, in merito alla novità delle auto elettriche, questi numeri dimostrano che si tratta di un mercato in forte crescita. Proprio a tal proposito, la speranza è che anche nel nostro paese la situazione migliori progressivamente, anche perché finalmente le colonnine di ricarica stanno iniziando ad essere installate nelle nostre città con sempre maggiore frequenza. Per consumatori e automobilisti quindi la scelta si fa più ampia, visti i tanti modelli presenti sul mercato.

auto elettrica numero uno, è Tesla Model Y

Abbiamo già visto come si completa il podio, con Tesla, Peugeot e Renault a guidare la classifica. La Volkswagen Golf, si posiziona invece al quarto posto con 19.441 unità (+20%), seguita dalla Dacia Sandero e dalla Fiat/Abarth 500. Quest’ultima, unica rappresentante italiana nella classifica, registra 18.271 unità vendute, con un incremento del +15%. Con la top five appena enunciata scopriamo quindi che gli automobilisti stanno diversificando la loro scelta andando a concentrarsi anche su marchi automobilistici meno tradizionali. Non mancano le sorprese anche fuori dalla top 5. Ad esempio, è tutto da studiare il fenomeno della MG4, vettura che ha avuto una vera e propria esplosione rispetto all’anno precedente. Si registra infatti un aumento dell’887% per un totale di 7313 unità vendute. Questa diversificazione dimostra quindi quanto gli automobilisti europei stiano esplorando tutte le scelte possibili, tenendo sempre un occhio di riguardo al rapporto qualità prezzo.

Per quanto riguarda invece i marchi che stanno andando meglio, Volkswagen si conferma leader con 114.402 unità vendute. A seguire abbiamo Toyota, mentre Mercedes completa il podio. A completare la top 10 delle auto elettriche che stanno facendo registrare buoni numeri di vendite, gli altri marchi sono Audi, BMW, Renault, Skoda, Peugeot, Ford e Kia. Nonostante Tesla Model Y si dimostri regina del settore, è innegabile che molti riflettori sono ora puntati verso il nuovo marchio MG, il quale in poco tempo è riuscito a ritagliarsi una bella fetta di mercato e senza dubbio ha tutte le carte in regola per restare competitivo anche nei prossimi anni, magari anche migliorando ulteriormente i suoi risultati attuali.

