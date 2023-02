Aumenti sigarette e non solo: ecco i rincari del 2023 per colpa dell’inflazione

Il 2023 non è iniziato benissimo per quanto riguarda i rincari dei prodotti. Oltre al caos benzina e diesel dopo l’addio allo sconto taglia accise, gli italiani si sono ritrovati ad aver a che fare con altri aumenti. Basti pensare a quello delle sigarette. Lo scorso 15 febbraio, infatti, è scattato l’aumento delle sigarette di 20 centesimi a pacco, con alcune marche che hanno già visto il rialzo e altre che invece aumenteranno nelle prossime settimane. Si parla quindi di un rincaro fino al 10%, in linea con l’inflazione registrata nel 2022. Quello delle sigarette,però, non è l’unico rincaro a far tremare gli italiani. Dallo scorso anno, infatti, sono aumentati i prezzi delle bollette della luce che a cascata investiranno tutti gli altri ambiti.

Aumenti sigarette e non solo: ecco i rincari del 2023

Quindi aumentano i prezzi dei prodotti alimentari, ma anche della casa, trasporti e servizi. Aumenti che abbiamo già visto nel 2022 ma che anche quest’anno sono destinati a farsi sentire.

Mutui, conti correnti e spesa verso il salasso

Basta andare al supermercato per notare, infatti, che la maggior parte dei generi alimentari costano di più.Secondo una stima di Facile.it , nel 2022 gli italiani hanno speso 2.900 euro per le, da dividere; 1.434 euro per l’energia elettrica e i restanti 1.459 euro per il gas. Una situazione che si è riversata su altri settori, appunto, come la spesa alimentare e anche il costo di gestione dei conti correnti tanto che Bankitalia ha invitato le banche a “prestare particolare attenzione nel proporre modifiche contrattuali a sfavore dei clienti basate sull’andamento dell’inflazione”.

Secondo quanto riporta l’Unione nazionale consumatori, infatti, nel 2021 si è registrato un aumento dei costi dei conti di 3,8 euro, nel 2022 sono aumentate di un altro 3,3%.

Ma nel 2023 come andranno le cose? Una leggera speranza arriva dal rallentamento dei prezzi energetici, che potrebbero far respirare le famiglie nei prossimi mesi e anche ridire, su questa somma, l’inflazione.Non va invece benissimo per i, che stanno arrivando a costi davvero insostenibili. Nel 2023, infatti, sono arrivati rincari fino a 200 euro sulle rate di chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Anche i trasporti sono destinati ad aumentare. Si parla di rincari per tutti i mezzi pubblici, da treni, aerei, autobus, metro, fino ai trasporti privati. E c’è anche l’incognita benzina e diesel. Se è vero che nelle ultime settimane il carburante si sta mantenendo stabile, è anche vero che in futuro non è possibile sapere con certezza se ci sarà un nuovo aumento, magari sopra i 2 euro come un anno fa.