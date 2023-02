Aumenti prezzi sigarette, da domani costeranno di più: ecco di quanto e i marchi coinvolti

Da domani, mercoledì 15 febbraio, aumentano i prezzi delle sigarette. Costeranno 20 centesimi in più a pacchetto. Tra le altre, saliranno i prezzi di Camel, Winston, Philip Morris, Marlboro e Chesterfield. Non si tratta di una novità improvvisa, visto che l’annuncio degli aumenti risale a quando la Legge di Bilancio era in via di definizione. L’aumento riguarderà l’importo fisso per unità di prodotto. Che cosa significa? Che per 1.000 sigarette il prezzo salirà a 28 euro.

E così si proseguirà in maniera costante per i prossimi anni: 28,20 euro nel 2024, 28,70 a partire dal 2025. Lo stabilisce il comma 122 dell’articolo 1 della legge numero 197 del 29 dicembre 2022, inerente le disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati. Gli aumenti riguarderanno anche il tabacco da inalazione, da pipa, da mastico, da fiuto e i sigari.

Perché il prezzo delle sigarette aumenta

L’aumento dei prezzi delle sigarette si deve alla riconfigurazione dei criteri usati per calcolare la quota fissa in misura fissa e quella ad valorem, che determina l’ammontare dell’accisa sui tabacchi lavorati.

I nuovi prezzi delle sigarette

Non è solo questo però a determinare l’aumento di prezzo. Tra le altre cose, si segnalano l’aggiornamento dell’importo dell’onere fiscale minimo e la crescita dell’accisa minima sul tabacco trinciato impiegato per arrotolare le sigarette.

Ecco di seguito tutte le marche di sigarette coinvolte dall’aumento dei prezzi in base al pdf ufficiale:

Austin Blue: 4,70 euro

Austin Red: 4,70 euro

Base Blu: 4,70 euro

Base Rossa: 4,70 euro

Che: 4,90 euro

Che Blanco: 4,90 euro

Che Blue: 4,90 euro

Che+ Blast 4,90 euro

Chesterfield Blue 100’s 5,20 euro

Chesterfield Blue KS 5,20 euro

Chesterfield Blue KS 5,20 euro

Chesterfield Original 100’s 5,20 euro

Chesterfield Original KS 5,20 euro

Chesterfield Original KS 5,20 euro

Chesterfield Silver KS 5,20 euro

Chesterfield Tuned Blue 5,00 euro.

Corset Marine 5,10 euro

Corset Mauve 5,10 euro

Corset Pink 5,10 euro

Corset White 5,10 euro

Diana Blu 100’s 5,00 euro

Diana Blu KS 5,00 euro

Diana Rossa 100’s 5,00 euro

Diana Rossa kS 5,00 euro

Elixyr Blue 4,90 euro

Elixyr Red 4,90 euro

Elixyr+ 4,90 euro

Elixyr+ 100’s 4,90 euro

Elixyr X-Type 4,90 euro

L&M Blue Label KS 5,20 euro

L&M Red Label KS 5,20 euro

Mademoiselle La Blanche 5,00 euro

Mademoiselle La Bleue 5,00 eur

Mademoiselle La Rose 5,00 euro

Marlboro Crafted Gold 5,40 euro

Marlboro Crafted Red 5,40 euro

Tutti i marchi

Marlboro Gold KS 5,70 euro

Marlboro Gold Pocket Pack 5,20 euro

Marlboro Gold Touch KS 5,80 euro

Marlboro KS 5,70 euro

Marlboro Mix 5,80 euro

Marlboro Pocket Pack 5,20 euro

Marlboro Red Touch 5,80 euro

Marlboro Touch 5,80 euro

Merit-Bay KS 5,20 euro

Merit Bianca kS 5,70 euro

Merit Blu KS 5,70 euro

Merit Gialla 100’s 5,70 euro

Merit Gialla KS 5,70 euro

Merit SSl 5,70 euro

Muratti Ambassador Azure KS 6,20 euro

Muratti Ambassador Blue KS 6,20 euro

Muratti Ambassador Silver KS 6,20 euro

Muratti Azure 100s 6,20 euro

Muratti Red 100s 6,20 euro

Philip Morris Azure 5,20 euro

Philip Morris Azure 100’s 5,20 euro

Philip Morris Blue 5,20 euro

Philip Morris Blue 5,20 euro

Philip Morris Blue 100’s 5,20 euro

Philip Morris Filter Kings 5,20 euro

Philip Morris Red 5,20 euro

Philip Morris Red 5,20 euro

Philip Morris Red 100’s 5,20 euro

Philip Morris SSL Beige 5,20 euro

Philip Morris SSL Blue 5,20 euro

Philip Morris White 5,20 euro

The King Blue 4,70 euro

The King Blue 100’s 4,80 euro

The King Red 4,70 euro

The King Red 100’s 4,80 euro

The King Silver 4,70 euro

The King Silver 100’s 4,80 euro

The King SSL Blue: 4,80 euro

The King SSL White 4,80 euro

The King Storm 100’s 4,80 euro.

Quindi per chi fuma è in arrivo una nuova stangata, un motivo in più per allentare la presa.