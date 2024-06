Chi è in cerca di lavoro sa bene che la ricerca non finisce mai, almeno fino a quando non si presenta qualcosa di davvero solido e stabile che può dare prospettive future a tutta la vita. Le assunzioni statali in questo senso sono forse l’unica soluzione che risponde a queste esigenze, mentre ormai la maggior parte dei lavoratori sa bene che il lavoro privato è soggetto troppo spesso a leggi di mercato che non permettono di pianificare la propria vita. Ma quali sono le aziende statali che stanno cercando personale, e soprattutto quali effettuano assunzioni senza nemmeno dover partecipare a un concorso? Scopriamolo insieme.

Aziende statali in cerca di personale

Per aziende statali si intende quelle aziende in cui lo Stato ha quantomeno una partecipazione, ossia partecipa delle iniziative lavorative proposte dalle società in questione, cioè facendone parte almeno parzialmente. Non essendo però aziende pubbliche a tutti gli effetti, effettuano assunzioni in maniera diversa dalle altre prospettive lavorative statali, ossia senza concorso, per questo motivo spesso è necessario semplicemente candidarsi per ottenere un colloquio. Naturalmente, non è sempre cos’, ci sono anche aziende partecipate dallo Stato che necessitano di veri e propri concorso. Per completezza di cronaca, quindi, vediamo innanzitutto quali sono le aziende partecipate, ovvero quelle società in cui l’Amministrazione Pubblica partecipa con una quota di proprietà, che assumono tramite concorso, poiché partecipate al 100% dallo Stato:

Asset Management Company (AMCO);

Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa (Invitalia)

ANPAL Servizi

Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)

Consip

EUtalia Studiare Sviluppo

Giubileo 2025

Gestore dei servizi energetici (Gse)

Investimenti immobiliari italiani società di gestione del risparmio (Invimit Sgr)

Istituto poligrafico e zecca dello Stato

Pago PA

Reta autostrade mediterranee (Ram)

Ferrovie dello Stato Italiane

Sace

Società generale di informatica (Sogel)

Sogesid

Assunzioni statali senza concorso

In questo articolo però vogliamo vedere quali sono quelle che stanno cercando personale senza questo iter.

Enel (23,59%)

Arexpo (39,28%);

Enav (53,28%);

Leonardo (30,2%);

STMicroelectronics Holding NV (50%).

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 (35%);

Mefop, Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (57,7%);

Soluzioni per il sistema economico (Sose) (88,8%);

Telecom Italia (9,88%);

Saipem (12,6%);

Terna (29,9%)

Snam (31,4%);

Italgas (26%)

Fincantieri (71,3%)

Ansaldo Energia (87,6%);

Nexi (13,6%)

Del resto la situazione del lavoro precario è particolarmente preoccupante nel nostro, e crediamo quindi che coloro che sono in cerca di occupazione possano trovare questo elenco particolarmente interessante ai loro fini. Ecco le aziende che assumono senza concorso poiché partecipate solo parzialmente dallo Stato italiano.Di fianco la partecipazione percentuale:

C’è poi Cassa depositi e prestiti con la partecipazione dello Stato che arriva al 82,77%. Attraverso questa società lo Stato partecipa poi alla quota di diversi gruppi industriali, come Eni con il 4,2% di quota diretta e il 25,76% di Cassa Depositi e Prestiti. Stesso discorso anche per Poste Italiane, con il 29,26% allo stato e il 35% a Cassa depositi e prestiti.

