Finita l’estate, chi cerca lavoro o vuole cambiare posizione lavorativa ha davanti a sé numerose scelte. In questo periodo, infatti, tra concorsi pubblici e assunzioni da parte di aziende private, ci sono varie opportunità. Poste Italiane, ad esempio, sta assumendo nuovo personale in tutta Italia, anche senza esperienza. Per il mese di ottobre sono aperte varie posizioni lavorative da parte di Poste. In primis le offerte lavoro riguardano i postini, ma si cercano anche altre figure, per cui basta solo il diploma. Motivo per cui arrivano sempre tante candidature. Vediamo, allora, quali sono le ultime offerte lavoro di Poste Italiane e come inviare la candidatura.

Assunzioni Poste Italiane: nuove offerte lavoro ottobre 2023, si cercano anche postini

Per la stagione autunnale, Poste cerca dei portalettere in tutta Italia a tempo determinato. Solitamente si tratta di assunzioni per 3-4 mesi mentre lo stipendio è di circa 1.200 euro netti. A poter inviare la candidatura sono tutti coloro che hanno il diploma conseguito con votazione minima 70/100 o una laurea conseguita con votazione minima 102/110.

Altre figure ricercate

È necessario possedere anche la patente di guida idonea per il motomezzo aziendale e per la provincia di Bolzano il patentino del bilinguismo. Come dicevamo la ricerca si svolge in tutte le province italiane e la candidatura va inviata entro il 5 ottobre. In seguito i candidati riceveranno una mail dalla Società HR-EVO ( [email protected] ) con test di ragionamento logico da svolgere online e chi lo supera sarà contattato per un colloquio e la prova pratica di guida, che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Poste Italiane non sta cercando solo postini in tutta Italia ma anche altre figure:

Operatori di sportello in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria,, Valle d’Aosta.

Consulenti finanziari a Milano, Monza e Brianza, Rieti, Roma, Sondrio, Aosta, Prato, Reggio Emilia, Venezia, Vercelli, Novara, Padova, Pavia, Arezzo, Verona, Belluno, Torino, Treviso, Bergamo, Bologna, Campobasso, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Livorno,Udine, Varese e Vicenza.

Figure di front end a Bolzano,

Laureati per opportunità in ambito Commerciale a Bolzano.

Customer Operations per cui si richiede una laurea) a Roma

Project Manager servizi digitali Postel a Roma.

Junior Developer in ambito IT – Roma.

Digital & Experience, Professionisti in ambito Design a Romac

Tirocinio professionale forense a Napoli, FRoma e Cagliari

Ingegneri esperti in ambito Real Estate a Bologna, Genova, Pescara, Milano,Torino, Mestre,, Roma, Napoli, Palermo.

Addetti Logistica SDA Express Courier per il Centro-Nord Italia.

Consulenti finanziari mobili a Pavia, Varese, Cuneo, Lecco, Trento.

Come candidarsi

Per ogni posizione lavorativa presentata è possibile inviare la candidatura collegandosi alla pagina Poste Italiane “Lavora con noi” . In seguito i candidati saranno contattati per svolgere il colloquio o la prova. Per i postini, infatti, è necessario prima svolgere un test con una ventina di quesiti di logica figurativa mentre per gli operatori di sportello un test di logica verbale con 36 quesiti più logica numerica con 36 quesiti e lingua con 50 quesiti.

Per chi sta cercando lavoro, questo è il momento migliore per inviare la candidatura per lavorare con Poste Italiane, un pò come abbiamo visto per il concorso della Guardia di Finanza.

Riassumendo