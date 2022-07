Assunzioni Poste Italiane, le offerte lavoro ancora disponibili per l’estate 2022

Nuove offerte di lavoro con Poste Italiane per l’estate 2022. Le assunzioni di Poste Italiane riguardano come sempre consulenti finanziari, figure di front end e tra le novità anche un tirocinio forense. Vediamo di seguito che cosa sapere sulle nuove posizioni aperte da parte di Poste Italiane.

Assunzioni Poste Italiane, offerte lavoro per consulenti finanziari e i requisiti

Poste Italiane sta cercando consulenti finanziari in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna. La ricerca è rivolta a laureati che vogliono intraprendere un percorso professionale per diventare consulenti finanziari ed essere assunti con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante e coinvolti in percorsi di affiancamento e formazione. Da come si legge nel riquadro dedicato ai requisiti, non serve avere esperienza ma è fondamentale avere una laurea, ottime capacità di comunicazione e ottima conoscenza del pacchetto Office. La candidatura può essere inviata entro il 31 agosto 2022.

Posizioni aperte per figure di front end

Un’altra posizione aperta con Poste è quella per figure di front-end da inserire negli uffici postali nella Provincia di Bolzano (Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina). L’assunzione sarà inizialmente con contratto a tempo determinato e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per potersi candidare è fondamentale il possesso di un diploma e il patentino di bilinguismo. Infatti, durante la selezione bisognerà presentare anche la copia dell’attestato di appartenenza linguistica. La figura di front end dovrà occuparsi di attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza. La candidatura può essere inviata entro il 31 dicembre.

Infine, Poste offre l’opportunità di tirocinio in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di Napoli, per i giovani praticanti avvocati e per il conseguimento del titolo per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Avvocato.

Il tirocinio sarà di almeno 6 mesi con un rimborso spese di 600 euro mensili lordi e prevede l’affidamento dei praticanti avvocati alla Funzione Affari Legali. Possono mandare la candidatura i giovani laureati magistrali magistrale in Giurisprudenza con voto massimo conseguito da non più di due anni, cittadinanza italiana o di uno membro Stato Ue e iscrizione al registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine di Roma o di Napoli da non più di 2 mesi. La candidatura si potrà inviare entro il 4 settembre.