Assunzioni Poste Italiane 2022: le ultime offerte lavoro, come presentare la domanda

Nuove offerte lavoro con Poste. Per tutto il mese di giugno Poste Italiane selezionerà risorse nuove figure che possano occuparsi del ruolo di Junior Real Estate Engineer in varie sedi del territorio italiano. La ricerca volgerà in particolare su neolaureati in ingegneria, ai quali verrà offerto uno stage nella Funzione Immobiliare di Poste della durata di sei mesi. I Junior Real Estate Engineer sono quei soggetti che partecipano in maniera attiva ai progetti finalizzati al rinnovamento della rete immobiliare dell’azienda. In particolare, sono richieste figure in grado di fornire un ottimo supporto al team, di saper confrontarsi con professionisti e tecnici, oltre che di apprendere metodologie e tecniche per una gestione efficiente delle reti immobiliari. Di seguito tutte le informazioni sulle prossime assunzioni di Poste Italiane 2022.

Assunzioni Poste Italiane 2022, Junior Real Estate Engineer: i candidati ideali

I profili ricercati da Poste Italiane per lo stage nel ruolo di Junior Real Estate Engineer devono aver conseguito la laurea magistrale da almeno dodici mesi in una delle seguenti discipline: Elettronica / Elettrotecnica e Industriale, Meccanica, Gestionale, Ingegneria delle Costruzioni, Ambientale, Edile-Architettura e Civile. Alla laurea magistrale si aggiungono poi altre caratteristiche chiave come essere amanti delle sfide, essere in possesso di una notevole creatività e avere una grande curiosità.

Sedi degli stage come Junior Real Estate Engineer per Poste Italiane

A seguire l’elenco completo degli stage formativi di Poste Italiane in cui opereranno i nuovi Junior Real Estate Engineer:

· Palermo (Sicilia)

· Bari (Puglia)

· Reggio Calabria (Calabria)

· Napoli (Campania)

· Cagliari (Sardegna)

· Pescara (Abruzzo)

· Firenze (Toscana)

· Bologna (Emilia-Romagna)

· Venezia (Veneto)

· Milano (Lombardia)

· Genova (Liguria)

· Torino (Piemonte)

· Roma (Lazio)

Ricordiamo che la durata prevista dello stage è pari a sei mesi.

Scadenza per la presentazione delle candidature

La data ultima entro la quale è possibile inviare la propria candidatura per lo stage nel ruolo di Junior Real Estate Engineer per conto di Poste Italiane è fissata al prossimo 30 giugno 2022.