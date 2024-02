Interessante iniziativa lanciata a Bratislava, in Slovacchia. Nasce un asfalto davvero rivoluzionario che potrebbe aver risolto brillantemente il problema dei mozziconi di sigarette. Ebbene sì, gli slovacchi sembrano aver trovato la soluzione per eliminare la minaccia ambientale riciclandoli e utilizzandoli per le strade. Vediamo come.

Ora anche i mozziconi di sigarette servono

Ogni giorno si consumano 18 miliardi di sigarette nel mondo e solo un terzo di tale numero viene correttamente smaltito. La parte restante quindi rappresenta un importante problema alla sostenibilità e minaccia di provocare non pochi danni all’ambiente.

Per dare un freno a tale problema, l’azienda municipale di gestione dei rifiuti, Odvoz a Likvidácia Odpadu (OLO), ha fatto partire un progetto di raccolta e riutilizzo al fine di migliorare la collettività. Tale progetto si è concretizzato nella creazione di un nuovo asfalto stradale. Nello specifico, il piano progettato dall’OLO prevede la raccolga dei mozziconi attraversoche conserveranno i filtri in questione per creare poi un nuovo asfalto.

I mozziconi vengono trattati chimicamente per eliminare le sostanze nocive e preparare i materiali per essere poi riutilizzati. I filtri in questione, dopo la pulizia che elimina l’acetato di cellulosa che li compone, vengono trasformati in fibre speciali che fungeranno da additivo per l’asfalto. La città slovacca di Žiar nad Hronom ha già messo in pratica tale progetto, trasformando in tal modo le sue strade con asfalto creato con i mozziconi di sigarette. Si tratta di un’idea a dir poco pionieristica che fa da apripista anche agli altri Paesi e a raccogliere per prima la sfida è stata proprio la vicina Bratislava. Una doppia utilità in un sol colpo, visto che questa soluzione, oltre a riciclare un rifiuto molto dannoso per l’ambiente, è in grado anche di creare infrastrutture sostenibili.

Asfalto fatto di mozziconi

Nell’era della sostenibilità a tutti i costi, anche il riciclo dei mozziconi di sigaretta ha una grande utilità ambientale.

Oggi si fa un gran parlare di ecoambiente,e sostenibilità. L’Italia ha ottenuto il primo posto nella classifica del turismo green lo scorso anno, ma la battaglia per un mondo più pulito e rispettoso della natura è ancora tutta da combattere e ben vengano queste iniziative atte a migliorare il nostro ecosistema. La soluzione slovacca quindi risulta essere proprio quel che ci voleva per risolvere il problema dei mozziconi, il quale può trasformarsi in una vera e propria catastrofe ambientale. Nel nostro Paese, ogni anno circa 14 miliardi di sigarette finiscono nell’ambiente. Sulle spiagge se ne raccolgono 5 miliardi, ma i numeri più preoccupanti arrivano dal. Si stima che il 40% dei rifiuti in questo caso siano prodotti proprio dalle sigarette, superando quindi anche la plastica.

A livello mondiale sono circa 6 trilioni le sigarette fumate ogni anno, e ben 4,5 trilioni di mozziconi inquinano l’ambiente. I filtri infatti non sono biodegradabili e si trasformano in microplastiche che hanno un grave impatto sull’ecosistema. Benché la nostra legge vieti di gettare le sigarette in strada, il problema è tutt’altro che risolto. Le multe vanno dai 30 ai 150 euro. Ancora più grave gettare i mozziconi dal finestrino dell’auto, poiché può essere considerato pericoloso per la sicurezza stradale. In questo caso la sanzione può arrivare a 206 euro, ma è previsto anche l’arresto fino a un mese di reclusione. Per molti sembrerà un’esagerazione, ma indubbiamente parliamo di un problema che ha un grande impatto sull’inquinamento e che forse necessita di pene molto severe per essere finalmente compreso dai cittadini.

