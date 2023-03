Armi uranio impoverito all’Ucraina: cosa sono e perché sono un rischio per tutti

Continua senza sosta la guerra tra Russia e Ucraina e ora la notizia che il Regno Unito vuole inviare una fornitura di armi all’uranio impoverito all’Ucraina ha scosso il mondo intero e soprattutto la Russia, che ha già parlato di tragedia globale. Alcuni giorni fa, la vice ministra della Difesa britannica Annabel Goldie, durante un’audizione alla Camera dei Lord ha annunciato l’intenzione della Gran Bretagna di inviare munizioni anticarro all’uranio impoverito. La notizia ha subito fatto il giro dell’Europa ed è arrivata anche alle orecchie di Putin. Ma che cosa potrebbe succedere se davvero il Regno Unito decidesse di inviare queste armi?

Armi uranio impoverito all’Ucraina, per la Russia sarà una tragedia globale

Come riporta la Tass, il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha già anticipato che questa decisione causerà una «tragedia globale che colpirà principalmente l’Europa». Infatti – come ha ricordato Volodin – simili munizioni erano state usate in Jugoslavia e Iraq portando a conseguenze davvero tragiche.

«E’ necessario capire che il passo successivo alla fornitura di munizioni con uranio impoverito potrebbe essere l’uso di una bomba sporca da parte del regime di Kiev. O l’uso di armi nucleari tattiche»

Come la contaminazione dell’area e un forte aumento del cancro tra le persone. Il politico ha poi aggiunto che di questo passo si arriverà ad una guerra “all’ultimo europeo”:

Anche Putin ha risposto che reagirà con forza a questa decisione britannica. E ha anche sottolineato che questo è solo l’ultimo esempio di come l’Occidente stia cercando uno scontro.

I proiettili di cui si parla con insistenza cono gli Charm 1 e Charm 3.

Si teme una vera escalation verso la guerra nucleare

Usati come munizioni per i cannoni da 120 millimetri e montati su alcuni tank dell’esercito britannico. Sarebbero in grado di neutralizzare tank e blindati russi.

In ogni caso, la scelta di inviare queste armi all’uranio impoverito in Ucraina, potrebbe rappresentare davvero un punto di rottura e la Russia sarebbe pronta a reagire in ogni modo. Si teme, insomma, una vera escalation verso la guerra nucleare.

Ma che cosa sono le armi all’uranio impoverito? La Gran Bretagna, al momento, ne ha almeno due tipi secondo quanto riporta l’International Coalition to Ban Uranium Weapons, che si batte per il loro divieto. Si tratta di armi sviluppate negli anni ‘90 e già a dei tank pesanti da combattimento di standard Nato.

Oltretutto, in base ad alcune indiscrezioni in via di conferma, sembra che nei mesi scorsi Londra abbia dato il via ad un programma di modernizzazione dei Challenger 2 per creare un nuovo modello, il Challenger 3, che tra tutto sarà attivo solo dal 2030. Intanto, il timore di un conflitto nucleare non si spegne e neanche quello per le conseguenze catastrofiche che le armi all’uranio impoverito potrebbero causare.