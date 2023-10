Armi più potenti della Terra, la classifica

Quando si tratta di fare la guerra, gli americani non sono secondi a nessuno. Chi meglio di loro può fornirci una classifica delle armi più potenti della terra? La stampa statunitense ha rilasciato una vera e propria top ten con una serie di strumenti di morte che faranno accapponare la pelle non solo ai pacifisti più convinti. Andiamo a scoprire insieme di quali marchingegni di stratta districandoci tra fucili e bombe.

L’era moderna all’insegna della guerra

Non è solo l’uomo moderno a farsi guerra da solo, ma la storia stessa dell’umanità è fatta di grandi conflitti che decennio dopo decennio (o secolo dopo secolo, quando ci va bene) cambiano le sorti delle nazioni ridisegnando l’assetto geopolitico del pianeta. Le armi più potenti della terra naturalmente giocano un ruolo primario in questa contesa e senza dubbio è grazie a tali invenzioni che spesso i paesi riescono ad avere la meglio su altri. Non mancano certamente anche giochi di potere, come nuove alleanze o sanzioni economiche che possono fiaccare le resistenze del nemico. Pensiamo ad esempio a quanto accaduto riguardo alla guerra tra Russia e Ucraina, con questi ultimi che si sono visti aiutati dalle altre nazioni europee e dagli USA nell’invio di nuove armi, mentre intanto Putin subiva pesanti sanzioni dall’Unione Europea.

Che la guerra non sia solo sanguinaria è un dato di fatto e anche la polveriera in Medio Oriente, con l’inasprimento del conflitto tra Israele e Palestina, avrà pesanti ripercussioni economiche con il rischio di stagflazione ormai sotto gli occhi di tutti. Insomma, la guerra non si fa soltanto con le armi, ma senza dubbio queste servono se si vuole avere ragione dell’avversario o semplicemente scoraggiarlo all’attacco. Pensiamo ad esempio all’invenzione della bomba atomica, con il famoso progetto Manhattan raccontato di recente al cinema con lo splendido Oppenheimer. L’equilibrio del terrore è servito, sotto certi aspetti, proprio come deterrente al fine di evitare un reale conflitto bellico tra URSS e USA durante la cosiddetta guerra fredda.

Armi più potenti della Terra, la classifica

Ciò detto, che sia per scoraggiare il nemico o per attaccarlo senza fronzoli, le armi più potenti della terra rappresentano ormai la nostra essenza di uomo, il quale appunto è capace di utilizzare mezzi ulteriori rispetto agli animali, cosa che lo diversifica dagli altri esseri viventi.

Concentriamoci ora finalmente su questa classifica dedicata agli strumenti di morte più efficaci del pianeta. Al decimo posto abbiamo XM25 lanciagranate a munizionamento Airburst e arriva anche a bersagli lontani un chilometro. Segue poi Auto Assault-12, un fucile d’assalto letale negli spazi stretti. Ottava posizione per Mk 19 lanciagranate da 40 mm che arriva a 2000 metri di distanza. Settima posizione per Modular Advanced Armed Robotic System, un robot atto a ricognizione e acquisizione dei bersagli. Lo si può anche armare con mitragliatrici varie. al sesto posto c’è M-134, una mitragliatrice a canne rotanti capace di scatenare l’inferno con 6000 colpi sparati in un minuto.

Quinta posizione per XM2010 Reconfigured Sniper Weapon System, fucile di precisione con gittata a 2 km. Appena fuori dal podio c’è Railgun, proiettile sparato una velocità pari a sette volte quella del suono. Prima rampa del podio data a Reaper, veicolo automatizzato che trasporta carico bellico. Un gradino più sopra c’è Chimera, un virus creato in laboratorio che è capace di scatenare una pandemia globale che può estinguere l’umanità. Al primo posto abbiamo invece imbattibile bomba atomica, la quale non ha bisogno di troppe presentazioni.

