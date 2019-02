Aree costiere Italia a rischio inondazione: ecco i dati di Enea

Enea ha presentato a Roma le sue proiezioni, nel corso di un convegno sul Mediterraneo e sull’Economia del mare, sulle aree costiere italiane che rischiano di essere sommerse a causa dell’innalzamento del mare Mediterraneo. Il livello di quest’ultimo, come si sa, sta crescendo sempre più a causa del riscaldamento globale.

Le proiezioni dell’Enea

Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico, ha presentato le sue proiezioni su quello che potrebbe accadere alle aree costiere italiane entro il 2100 se non verranno effettuati interventi di adattamento e mitigazioni. Il livello del mar Mediterraneo, entro tale data, infatti, potrebbe innalzarsi con la conseguenza che più di3 85 chilometri di coste potrebbero essere sommerse.

L’Enea ha spiegato che per la fine del secolo l’innalzamento del mare lungo le coste italiane sarà (secondo le stime) tra 0,94 e 1.035 metri oppure tra 1,31 e 1,45 metri se si prende in considerazione un modello meno prudente. E non è finita in quanto a questi valori si dovrà aggiungere anche lo “storm surge” che in particolari luoghi e condizioni porta all’aumento del livello del mare rispetto al litorale di all’incirca 1 metro.

Aree costiere a rischio inondazioni

Il rischio di inondazioni, quindi, è elevato e riguarda tutte le regioni italiane bagnate dal mare. In totale le aree costiere sono quaranta. I dati disponibili dell’Enea riguardando 15 aree su un totale di 40 identificate, eccole:

vasta area nord adriatica tra Ravenna, Venezia e Trieste,

l’area di Taranto e l’area di Lesina (che si trova a Foggia) in Puglia ,

, la Spezia in Liguria ,

, in Toscana : alcuni tratti di Cecina, Follonica, Versilia, Marina di Campo sull’Isola d’Elba, Piombino e le aree di Albinia e Grosseto,

: alcuni tratti di Cecina, Follonica, Versilia, Marina di Campo sull’Isola d’Elba, Piombino e le aree di Albinia e Grosseto, la piana del Volturno e del Sele in Campania ,

, nel Lazio : la piana Pontina, di Fondi e la foce del Tevere,

: la piana Pontina, di Fondi e la foce del Tevere, in Calabria : Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Santa Eufemia (Catanzaro),

: Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Santa Eufemia (Catanzaro), in Sicilia : Granelli (Siracusa), Noto (Siracusa), Pantano Logarini (Ragusa) e le aree di Trapani e Marsala,

: Granelli (Siracusa), Noto (Siracusa), Pantano Logarini (Ragusa) e le aree di Trapani e Marsala, Metaponto in Basilicata ,

, in Sardegna : l’area di Cagliari, Fertilia, Colostrai (Muravera) Oristano, Orosei, e di Nodigheddu, Pilo, di Porto Pollo, Platamona e Valledoria (Sassari) e di Lido del Sole (Olbia)ed infine

: l’area di Cagliari, Fertilia, Colostrai (Muravera) Oristano, Orosei, e di Nodigheddu, Pilo, di Porto Pollo, Platamona e Valledoria (Sassari) e di Lido del Sole (Olbia)ed infine in Abruzzo: la foce del Pescara, del Sangro e del Tronto.

