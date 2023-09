Aquaman 2 da boicottare per colpa della Heard? Che incassi avrà?

Non c’è una situazione facile al momento tra Warner Bros e DC, e c’è chi spera che Aquaman 2 possa essere il salvatore della patria. Ma è davvero giustificato questo ottimismo? Oppure si rischia un tracollo ancora maggiore, vista la presenza nella pellicola della tanto odiata Amber Heard? A tal proposito, c’è già chi afferma di voler boicottare il film. Il fiasco è dietro l’angolo.

I possibili incassi di una saga partita benissimo

Ha totalizzato ben 1,3 milioni di dollari il primo titolo della saga del re dei mari. Stavolta però le previsioni non sono così ottimistiche, e i motivi sono davvero molteplici. Le strategie di marketing, ma soprattutto le proposte commerciali lanciate dalla Warner e dalla DC stanno deludendo i fans. Blue Beetle, nonostante abbia avuto recensioni della critica sostanzialmente positive, alla fine è stato un altro clamoroso fiasco. Precedentemente c’era invece stato The Flash, ma anche in questo caso il flop è stato clamoroso. In realtà, la DC sperava proprio di rilanciare il suo franchise con questo titolo, ma probabilmente il film ha flottato per due grandi motivi. Il primo è che non ha saputo dare il reboot promesso a tutta la saga della Justice Lega. L’universo narrativo è stato infatti azzerato da Gunn e tra non molto arriveranno nuovi film e serie.

Si attendeva quindi che con The Flash si sarebbero poste le basi per la nuova narrazione, ma così non è stato.

Inoltre, l’altro grande problema del film è stata probabilmente la presenza di Ezra Miller, attore più volte protagonista di atti discutibili nella sua vita privata, e con non poche accuse legali che ne hanno fortemente minato la carriera (si parla di abusi e sequestro di persona a suo carico). L’immagine poco pulita di Miller ci collega direttamente a Aquaman 2, il cui titolo completo è Aquaman e il regno perduto. Come tutti sanno, la Warner aveva addirittura messo in dubbio la presenza della Herad, la quale invece ci sarà e interpreterà nuovamente il personaggio di Mera. Forse non tutti in italia ricordano che tale attrice è stata protagonista del processo del secolo, ossia lo scontro in aula con l’ex marito Johnny Depp.

Aquaman 2, c’è già chi vuole boicottarlo

Alla fine a spuntarla è stato quest’ultimo, e l’immagine dell’attrice ne è uscita completamente distrutta.

Il processo tra Depp e Heard si è svolto per diffamazione. Il primo aveva infatti accusato l’ex moglie di averlo diffamato, cosa che ha comportato la perdita di serie offerte lavorative per lui. Ora che la sentenza ha dato ragione al noto attore, a uscire con l’immagine “sporca” è stata lei. L’odio nei confronti della Heard è arrivato a situazioni inverosimili. Negli USA c’è chi l’ha minacciata di morte. Ora invece non mancano coloro che minacciano di boicottare Aquaman 2 per la sua presenza nella pellicola. Insomma, il film diretto ancora una volta da James Wan non parte con i migliori auspici. Se ci aggiungiamo poi che si tratta di un universo narrativo che sta per essere cancellato e sostituito da un nuovo, allora molti si chiederanno che senso ha andarlo a vedere.

In realtà, ogni film andrebbe preso per ciò che è, e non per i possibili sequel che potrebbe avere in futuro. C’è però effettivamente da dire che al momento non è ancora chiaro cosa davvero DC e Warner vogliano fare con questa saga. Probabilmente rivedremo ancora Jason Momoa anche in futuro, visto che nello stesso The Flash viene detto che Aquaman sembra essere una costante del multiverso. Una piccola trovata che potrebbe in parte salvare almeno il salvabile, e quindi portare un po’ di soldi nelle casse dei produttori. E visto come stanno andando le cose, si tratterebbe di una vera e propria boccata d’ossigeno.

I punti chiave…