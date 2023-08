App per bici, ecco i gadget che ci fanno viaggiare meglio

Negli ultimi tempi la bicicletta sta godendo di una nuova popolarità e le app per bici diventano quindi una funzione aggiuntiva senza dubbio interessante che ci permette di utilizzare la nostra due ruote in modo più facile e performante. Ma quali sono le applicazioni e i gadget più interessanti del momento? Scopriamolo insieme.

Viaggiare in modo semplice e divertente

Le vacanze in bici stanno diventando un fenomeno di tendenza, e probabilmente in fiuto lo saranno ancora di più. Perché non migliorare questa esperienza con una serie di app per bici che ci permettano di fare un viaggio ancora migliore? Andiamo quindi a scoprire di quali si tratta partendo dagli accessori giusti. Per gadget infatti intendiamo degli oggetti che ci aiutano ad avere un’esperienza ancora più confortevole e rilassante. Casco e selle ergonomiche sono fondamentali, ma che dire invece di un vero e proprio kit di riparazione? Si tratta di un’opzione particolarmente utile, soprattutto per coloro che vogliono avventurarsi in itinerari e percorsi particolarmente lunghi. Naturalmente, dato il caldo asfissiante di questa stagione, non dimentichiamo gli occhiali da sole, i quali ci aiutano a proteggere la vista dai raggi solari.

Ma veniamo finalmente alle app per bici. La prima che vi segnaliamo è Bike Citizens, si tratta di una applicazione che offre pianificatore di percorsi, mappe bici offline, navigazione, tracking e molto altro per il ciclismo in città e nei dintorni. La pianificazione dei percorsi multitappa, la navigazione e molte altre funzioni possono essere utilizzate nell’area premium selezionata (diametro di 7 km) gratis. Un altro strumento particolarmente utile quando si va in bici è lo smartwatch. In realtà, ormai è difficile incontrare un amante del ciclismo che non ne indossi uno al suo polso. Con questi device sarà infatti possibile tenere sotto controllo i parametri del proprio organismo, così da non correre rischi per la nostra salute, soprattutto sotto questo sole bollente.

App per bici, viaggiare in sicurezza e divertirsi

Una delle app, o meglio delle vere e proprie piattaforme indispensabili per tutti gli amanti della bicicletta è senza dubbio EuroVelo. Con questo termine si intende un gruppo di itinerari ciclistici che attraversano tutta l’Europa, in varie fasi di completamento. La piattaforma quindi ci rende edotti su quali siano gli itinerari da poter seguire per viaggiare in Europa. Ecco gli itinerari già disponibili:

Itinerari nord-sud

EV 1 – Itinerario Atlantico del Litorale: Sagres – Capo Nord

EV 3 – Il percorso di Santiago: Trondheim – Santiago di Compostela

EV 5 – Via Romea Francigena: Londra – Roma

EV 7 – Itinerario Centrale dell’Europa: Capo Nord – Malta

EV 9 – Dal Baltico all’Adriatico (La strada dell’ambra): Danzica – Pola

EV 11 – Itinerario Europa Orientale: Capo Nord – Atene

EV 13 – La strada della cortina di ferro: Kirkenes – Tsarevo

EV 15 – Itinerario del Reno: Andermatt – Rotterdam

EV 17 – Itinerario del Rodano: Andermatt – Sète/Port-St-Louis-du-Rhône

EV 19 – Itinerario della Mosa: Langres – Hoek van Holland

Itinerari est-ovest

EV 2- Percorso delle Capitali: Galway – Mosca

EV 4 – Dalla Manica al Mar Nero: Roscoff – Odessa

EV 6 – Dall’oceano Atlantico al Mar Nero (La strada del cibo e del vino): Nantes – Costanza

EV 8 – Percorso Mediterraneo: Tarifa – Atene

EV 14 – Acque dell’Europa centrale: Zell am See – Velence – Debrecen (in costruzione)

Circuiti

EV 10 – Circuito del Baltico: (il circuito della lega anseatica)

EV 12 – Circuito del mare del Nord: il circuito del mare del Nord

Un’altra app molto utile è invece Strava. Si tratta di un software per il tracciamento GPS dell’attività fisica per ciclismo e non solo (anche camminata e nuoto).

