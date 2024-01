Compie 10 anni in questo 2024 Android tv, visto che è stato introdotto nel 2014. Un anniversario a cifra tonda che ci porta in dote tantissime app, le quali si sono rinfoltite sempre più nel corso degli anni. Andiamo quindi a vedere l’elenco completo delle applicazioni dedicate allo streaming presenti nel menu del sistema operativo per televisioni.

La smart tv preferita dagli italiani

È la smart tv preferita dagli italiani e non solo. Android tv è il sistema operativo presente su tanti televisori smart, ossia i device connessioni a internet che consentono l’accesso a svariate applicazioni.

Nello specifico parliamo di app dedicate all’intrattenimento streaming, che sia esso riservato alle serie tv, ai film o allo sport. Nel 2’24 potrebbe accendersi ulteriormente la guerra delle tv intelligenti, visto l’arrivo anche della smart tv TiVo+ che consente l’accesso a 160 canali completamente gratuiti. Google però non è rimasto con le mani in mano in questo tempo, visto che di anno in anno sono arrivati nuoviche hanno ampliato il catalogo del Play Store disponibile per Android TV.

Ad utilizzarlo oggi ci sono diversi OEM del settore televisivo, come d esempio Philips, Sony, TCL e Xiaomi, ma non manca la concorrenza agguerrita, visto che altri grandi marchi utilizzano invece un OS diverso, come ad esempio Tizen OS di Samsung e webOS di LG. C’è poi l’interfaccia Google TV, creata per migliorare ulteriormente l’interazione con il televisore. La nuova Home Screen è utilizzata da diversi produttori di televisori, tra questi si annovera ad esempio Sony. La forza di Android TV è senza dubbio quella di dare accesso al folto catalogo di applicazioni le quali annoverano il principale pacchetto di app riservate allo streaming. Sul sistema è presente ad esempio quella di YouTube, che risulta preinstallato, mentre tante altre possono essere aggiunte andando a consultare il menu nelle impostazioni.

Android tv, tutte le app streaming disponibili

Rai Play è un’altra delle app gratuite presenti all’interno della piattaforma di Android Tv. Ricordiamo che in realtà il download delle app è sempre gratuito, mentre per alcune piattaforme sarà invece necessario sottoscrivere un abbonamento per attivarne la visione. Parliamo di app come le già citate Disney+ e Netflix, giusto per fare qualche esempio. Ma ecco l’elenco completo del catalogo disponibile:

Amazon Prime Video

Apple TV+

Chili

DAZN

Discovery+

Disney+

Mediaset Infinity

NBA

Netflix

NOW

Paramount Plus

Pluto TV

Rai Play

TIMVISION

Twitch

YouTube

Queste sono le principali app di streaming presenti sul catalogo delle tv Android. Lo streaming però non è soltanto video, ci sono infatti anche altre app ad arricchire il catalogo, come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Tidal che, insieme a YouTube Music, offrono l’intrattenimento audio, ossia l’offerta musicale. Dal Play Store presente sul menu è possibile inoltre avere accesso a tutte le altre app disponibili. Tra queste c’è anche il servizio Google Assistant. L’assistente di Big G può essere utilizzato anche per verificare la disponibilità di un determinato servizio e procedere all’installazione assistita. Naturalmente, per fare tutto ciò sarà necessario che la smart tv sia connessa alla rete domestica e sia stato effettuato l’accesso al proprio account Google.

