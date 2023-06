Amazon operatore di rete mobile, probabile linea gratis per abbonati Prime

Colpo di scena per il colosso dello shopping online, la nuova rivoluzione potrebbe trasformare Amazon in operatore di rete mobile. L’azienda statunitense ha infatti avviato le trattative con le principali compagnie telefoniche statunitensi per proporre ai propri abbonati Prime un servizio in esclusiva di linea telefonica. Secondo gli esperti i costi saranno particolarmente contenuti, se non addirittura gratis.

Piani telefonici per gli abbonati

Ormai sappiamo bene come funziona la politica di Amazon, entrare in ogni settore per diversificare la sua clientela e offrire prodotti in diversi campi della tecnologia e non solo. Dopo la rivoluzione appena lanciata da Apple con il Vision Pro, Amazon vola più basso e si concentra su ciò che è già consolidato, il mondo della telefonia mobile. Stiamo parlando di un settore che non conosce crisi, uno dei pochi nei quali l’azienda di Bezos non si era ancora cimentata. E in effetti, con il senno di poi sembra strano che il colosso dello shopping non ci avesse già pensato. In questi anni ha praticamente messo le mani su quasi tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia.

Mancava all’appello soltanto il settore degli smartphone.

Il grande mercato della telefonia mobile è in continua espansione, con nuove compagnie che nascono e si fanno concorrenza per accaparrarsi una fetta della grande torta. In questo campo, le offerte sono il sale della ricetta. Ogni operatore, in ogni angolo di mondo, propone i suoi pacchetti cercando di tenere i costi contenuti, al fine di vincere contro la concorrenza. Si tratta ovviamente di un mercato altamente competitivo, e per addentrarsi al suo interno Amazon ha deciso di affidarsi a chi è già del mestiere. Per questo motivo, invece di azzardare una propria compagnia indipendente, sta cercando di avviare le trattative con altri colossi del settore, al fine di giungere un accordo e proporre le proprie tariffe esclusive ai suoi abbonati.

Il grande servizio Prime

Oggi Amazon non è soltanto una piattaforma dove è possibile fare acquisti online, ma un vero e proprio marchio che risponde a svariate esigenze. Gli abbonati Prime, oltre ad avere le spedizioni gratis per i loro acquisti, possono usufruire di un servizio cloud per le loro foto e i video. Possono inoltre ascoltare brani musicali con la piattaforma Music e vedere tanti film e serie tv con il servizio Prime Video. Insomma, una proposta che si muove a 360 gradi nel mondo dell’intrattenimento. Ora però l’azienda vuole osare di più e proporre anche un servizio di telefonia mobile. Le trattative sono iniziate con AT&T, Verizon, T-Mobile e Dish Network.

Amazon operatore di rete mobile

Secondo gli esperti di Bloomberg le trattative con AT&T sembrano essere a un punto di stallo, ma si tratta di un progetto avviato appena due mesi fa. Ciò significa che ci vorrà del tempo prima che la cos vada in porto. Qualora l’operazione dovesse andare in porto e le aziende trovassero un accordo, allora Amazon potrà proporre ai suoi abbonati anche un servizio per la rete mobile del proprio smartphone. Ciò significa che avranno voce, sms e dati di navigazione in un pacchetto che al momento naturalmente ancora non si conosce. Alcune previsioni indicano costi particolarmente contenuti, se non addirittura gratis. Al momento però sembra superfluo azzardare ipotesi di questo tipo. L’operazione verrà lanciata prima negli USA, e successivamente, dopo qualche mese, potrebbe arrivare anche in altri paesi nel mondo.

Riassumendo