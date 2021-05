Nuove assunzioni con Amazon, che sta portando avanti il progetto di investimento in Italia con l’apertura di numerosi siti e depositi da nord a sud. Le ultime offerte lavoro Amazon riguardano Venezia, dove è previsto un nuovo deposito che porterà all’assunzione di 70 posti di lavoro a tempo indeterminato, tra assunzioni dirette ed esterne. Di seguito i primi dettagli sulle prossime assunzioni del colosso americano.

Offerte lavoro Amazon, 70 posti in Veneto

Di recente, Amazon aveva annunciato 900 posti di lavoro tra Lombardia e Piemonte con l’apertura di nuovi depositi e magazzini. Negli ultimi due anni sono aumentati moltissimo i centri sparsi in tutta Italia per facilitare le consegne nelle regioni italiane. In ultimo, il colosso americano, che nell’anno della pandemia ha visto anche aumentare a dismisura il fatturato grazie all’incremento delle vendite online, ha intenzione di aprire un nuovo deposito a Venezia, che sarà operativo dal prossimo autunno.

Si tratta di una struttura che sorgerà a Venezia e andrà a potenziare i servizi di consegna per i residenti e le aree limitrofe. Come tutti gli altri depositi di Amazon, si tratterà di una struttura basata sulla sostenibilità e la previsione di numerosi punti di ricarica per auto elettriche.

Assunzioni Amazon, le figure ricercate e come candidarsi

In merito ai posti di lavoro Amazon, per adesso si parla di 70 offerte lavoro, di cui 20 dirette e 50 indirette che saranno impiegate per i servizi di consegna. Le figure ricercate sono infatti quelle di autisti e operatori di magazzino che dovranno occuparsi della gestione dell’ordine e lo smistamento. Oltre alle selezioni per operatori di magazzino, si dovrebbero aprire anche quelle per manager, tecnici e personale vario.

Oltre alla ricerca di imprenditori interessati al Delivery Service Partner per avviare un’impresa digitale.

Nell’ultimo periodo, Amazon ha comunicato l’apertura anche di altri magazzini in Veneto, tra cui quelli di Vicenza, Treviso e Riese Pio X , in provincia di Treviso.

In merito agli stipendi, si parla di contratti a tempo indeterminato con uno stipendio iniziale di 1.550 euro lordi mensili per gli operatori di magazzino e 1.644 euro lordi per gli autisti a cui aggiungere un’indennità di 300 euro netti mensili.

Gli interessati che vogliono candidarsi con Amazon possono farlo collegandosi alla pagina Amazon Jobs dove vengono pubblicate tutte le offerte di lavoro in Italia e quelle inerenti le nuove aperture.

