Lascia lo smartphone incustodito: bambina spende 2.700 euro di giochi su Amazon

Mai lasciare il telefono in mano a una bambina o un bambino di 5 anni. O anche meno. Si rischia di ritrovarsi un ordine per migliaia di euro. Chi l’avrebbe mai detto che anche i bambini molto piccoli sono capaci di acquistare su Amazon? Se ripensiamo alla nostra infanzia, tempi sicuramente diversi, riesce davvero difficile immaginarci alle prese con l’app di Amazon, la ricerca dei prodotti da comprare e persino il pagamento. Ma anche questo è il segno dei tempi che cambiano. Quello che è successo a una 26enne americana, Jessica Nunes di Westport, nel Massachusetts, ha quasi dell’incredibile.

Bambina di 5 anni spende 2.700 euro di giochi su Amazon

La donna, a “Good Morning America” ha raccontato di aver ricevuto tempo fa una notifica di spedizione da parte di Amazon, con la solita dicitura a cui siamo abituati: ‘Congratulazioni, il tuo ordine è stato spedito‘. In un primo momento è rimasta sbalordita, proprio perché non ricordava di aver fatto acquisti. Ecco perché ha pensato a una truffa o una frode.

Tutta colpa della mamma che ha lasciato il cellulare incustodito

Poco dopo, però, si è dovuta ricredere, quando aprendo la cronologia degli acquisti ha visto che nel suo account risultavano davvero degli ordini.Scorrendo, ha scoperto che qualcuno aveva acquistato delle moto da cross giocattolo, stivali da cowboy, macchine giocattolo e altri tipi di giochi spendendo ben 2.700 euro. Non ha impiegato molto a capire che era opera della figlia di 5 anni, che in un momento in cui la mamma era distratta ha preso il suo telefono e ha tranquillamente acquistato migliaia di euro di giochi.

La bambina, durante una mattinata passata al parco, aveva visto altri bambini giocare con quelle cose e ha pensato bene di comprarle anche lei.

“L’ho presa come un’esperienza di apprendimento ho capito di dover mettere una password al telefono”

Nel tragitto in auto dal parco a casa, Jessica Nunes aveva lasciato il telefono alla figlia, pensando che questa giocasse con i giochi scaricati. Nulla di più falso. La bambina si è collegata ad Amazon e ha fatto shopping online come un vero adulto, spendendo fino a 2.700 euro. Per la 26enne americana, quello che è successo è servito da insegnamento:

I bambini, infatti, guardano sempre e osservano molto ciò che fanno gli adulti. Non è difficile immaginare che la piccola di 5 anni, abbia più volte visto la mamma fare acquisti su Amazon e non abbia impiegato molto a replicare i passaggi. Alla fine della fiera, la donna ha annullato gli acquisti e quindi tutto è bene ciò che finisce bene. Anche se una strigliata sul valore dei soldi non è mancata nemmeno alla piccola “esperta di shopping online”.