Da un po’ di anni è il re dei presentatori italiani, e ha fatto la fortuna di mamma Rai, ma ora potrebbe essere la sua rovina. Stiamo parlando di Amadeus, nome d’arte del noto conduttore Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Già con l’addio a Sanremo si erano percepite le avvisaglie di una rottura con la tv di stato, ma con il suo passaggio ufficiale a Nove, il canale di Discovery, la rottura è definitiva. Il problema ulteriore è che il presentatore ravennate può portare con sé un format di grande successo.

Dai guadagni faraonici alla rottura

Come detto, già a conclusione del festival di Sanremo 2024 si era parlato della possibile rottura tra Amadeus e la Rai. La conferma è poi arrivata poco dopo la chiusura della kermesse canora e il primo giugno scorso il conduttore ravennate ha chiuso la sua collaborazione con la rete presentando l’ultima sua puntata di Affari Tuoi, il noto programma dei pacchi. Negli ultimi 12 mesi i suoi programmi hanno portato guadagni relativi agli introiti pubblicitari per 100 milioni di euro. Insomma, nelle casse della Rai sono entrati un bel po’ di soldini e 60 di questi 100 sono arrivati solo da Sanremo. È innegabile però che il grande successo di Affari Tuoi, esploso negli ultimi mesi forse proprio anche grazie al suo addio, segna ora un passaggio indelebile nella storia della televisione. Alla guida del programma ci sarà Stefano De Martino.

Anche per quest’ultimo, il cachet non è certo trascurabile, anzi c’è chi accusa di pagare ora mamma Rai contratti faraonici con nonchalance sottovalutando l’inizio della fine che sta per piombarle addosso. Per De Martino infatti il contratto è di 8 milioni di euro per 4 anni in Rai. Una cifra davvero niente male per l’ex ballerino di Amici scoperto da Maria De Filippi e noto fino a qualche anno fa solo per essere (l’ormai ex) compagno di Belen Rodriguez.

Amadeus su Nove

Ma perché la Rai rischia grosso? Come detto, la concorrenza di Discovery è ormai un dato di fatto e ilè che la fascia serale presto potrebbe essere tutta sua.

altro che Affari Tuoi, la Rai presto potrebbe avere un rivale molto più pericoloso di Mediaset, almeno per quanto riguarda la fascia serale intorno alle 21. A ottobre infatti Amadeus porterà su Nove il suo famoso format I Soliti Ignoti, che per l’occasione cambia nome e si chiamerà infatti Identity. Dopo Fazio e Litizzetto, dunque, Nove si assicura un altro mostro sacro della tv contemporanea del nostro Paese ed è facile quindi immaginare che molti italiani inizieranno a conoscere questo canale grazie anche ad Amadeus. Ciò significa che per Rai e Mediaset potrebbe essere l’inizio di una nuova guerra, stavolta contro un competitor particolarmente agguerrito. Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di Discovery per il Sud Europa. ha infatti dichiarato:

“A settembre Amadeus arriverà sul Nove con Identity, il format noto in Italia come I Soliti Ignoti. È una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità. […] Con Amadeus costruiremo su Discovery la nuova tv degli italiani. La politica da noi non arriva”.

Secondo gli addetti ai lavori si tratta di un segnale importante e molti prevedono l’inizio della fine in questo passaggio di Amadeus a Nove per la Rai. Si pronostica infatti la perdita di una grossa fetta di pubblico e di conseguenza di tanti soldi in termini di sponsor e pubblicità. La Rai è avvisata, e i più ottimisti sperano che entro settembre possano correre ai ripari.

