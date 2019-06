Alongshan: isolato un nuovo pericoloso virus trasmesso dalle zecche

Si chiama Alongshan ed è un nuovo pericoloso virus derivante dalle Zecche che è stato scoperto in Mongolia. La notizia è stata pubblicata di recente sulla rivista New England Journal of Medicine.

Che cos’è Alongshan

Alongshan è un virus trasmesso all’uomo tramite le punture di zecche, appartenente alla famiglia delle Flaviviridae, che provoca anche gravi sintomi quali febbre alta, cefalea e fatica. La trasmissione avverrebbe tramite la zecca Ixodes persulcatus. Il virus si risolve nel giro di qualche giorno se trattato con le giuste terapie ma potrebbe anche essere più pericoloso, infatti sono stati segnalati 3 ricoveri causati da questo virus su 86 pazienti individuati. Al momento l’infezione è stata rilevata in Mongolia e le persone infettate sono residenti nel paese asiatico anche se pare che lo stesso virus sia presente anche nell’Europa dell’Est. Al momento, dunque, il virus sembra essere circoscritto in Mongolia ma potrebbe diffondersi nel resto del mondo non solo tramite i viaggi e gli spostamenti delle persone ma anche a causa dei cambiamenti climatici.

Sintomi

Da quello che si apprende il virus è stato isolato per la prima volta nel 2017 in un paziente che presentava cefalea, febbre e affaticamento dopo essere stato punto da una zecca. Dopo vario tempo è stato isolato il virus, finora sconosciuto, ed è iniziata la sorveglianza anche perché, nel frattempo, sono apparsi nuovi casi sempre in Mongolia. Per ora, dunque, non ci sarebbe nessun pericolo nel nostro paese e nel resto del mondo ma l’attenzione rimane alta.

La zecca è un parassita pericoloso per l’uomo e gli animali, già noto per causare virus come la malattia di Lyme e la meningoencefalite da zecche-TBE che provoca vari sintomi quali eritema migrante, febbre, mal di testa, dolori muscolari etc.

Leggi anche: Allerta antiparassitari a base di permetrina: potenzialmente fatali per i gatti

Condividi su