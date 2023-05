Alluvione in Emilia Romagna: quanto durerà ancora il maltempo in Italia? Dopo le bombe d’acqua arriva un’estate torrida

Due morti, quasi mille sfollati, scuole e sottopassi chiusi, stop ai treni e gente sui tetti per salvarsi dalla furia dell’acqua. Si potrebbe riassumere così la terribile alluvione che sta colpendo Emilia Romagna e parte delle Marche. E non è finita, perchè anche per oggi è previsto ancora maltempo e nelle zone alluvionate. Da Forlì, passando per Faenza, Cesena, Rimini e fino a Pesaro e Senigallia, la situazione potrebbe aggravarsi, soprattutto in Romagna, dove piove senza tregua da oltre 24 ore. Ma quanto durerà il maltempo che sta rovinando il mese di maggio?

Ancora maltempo fino alla prossima settimana, colpa dei cambiamenti climatici

Gli esperti lo hanno detto, non hanno mai visto un mese di maggio così ma l’estate arriverà e sarà ancora più torrida dello scorso anno, forse. I cambiamenti climatici ci stanno facendo pagare il conto e lo dimostrano le alluvioni che nell’ultimo anno hanno colpito varie zone italiane.

Secondo i metereologi, però, il bruto tempo non è destinato a finire nell’immediato e il mese di maggio si confermerà uno dei peggiori mai visti. Basti pensare che solo in Emilia Romagna si sono registrati l’equivalente di 100 litri di precipitazioni per metro quadrato.Per i prossimi dieci giorni il tempo sarà ancora instabile consotto la media stagionale. Quindi, fino alla fine di maggio bisognerà sopportare il maltempo che sembra riportarci all’autunno.

Per i prossimi giorni, il maltempo continuerà a interessare l’Emilia Romagna e il Tirreno. Quello che è accaduto in Emilia Romagna in questi giorni, non si può escludere in altre zone italiane come Campania e Calabria tirrenica. Per giovedì 18 maggio, il tempo potrebbe migliorare ma già nei prossimi giorni – come spiegano gli esperti- arriverà “un ciclone algerino che proverà a seguire le orme del compagno maghrebino”.

Tempesta perfetta

Secondo Luca Lombardo, meteorologo dell’Osservatorio geofisico dell’università di Modena e Reggio, quello che è accaduto in Romagna è una tempesta perfetta. L’esperto ha anticipato che nel futuro i fenomeni saranno così intensi e più rari, ma per questo violenti. A Quotidiano Nazionale, Lombardo ha spiegato che c’è aria calda sopra la media in alcune zone come Est Europa, Turchia e Balcani. Mentre nell’Europa Occidentale c’è aria fredda:

«Quanto sta succedendo non è altro che lo smaltimento della differenza di temperatura tra le due zone»

Per le prossime 48 ore si prevede una tregua ma poi in alcune zone esposte come Emilia Romagna e Marche – da venerdì tornerà di nuovo il maltempo, con precipitazioni che sembrano più autunnali che primaverili.

Si sta ormai entrando in una fase estrema del clima, in cui farà sempre più caldo e quando pioverà avremo a che fare con fenomeni estremi e violenti. Per questo – ha chiarito Lombardo – è fondamentale che le persone seguano i bollettini meteo con più frequenza.

Alluvione in Emilia Romagna: quanto durerà ancora il maltempo in Italia?

Secondo il colonnello Mario Giuliacci,almeno fino al 23 maggio il maltempo la farà da padrone un pò in tutta Italia e l’estate tarderà ad arrivare. Per la giornata di oggi, le piogge saranno più frequenti su Lazio, Emilia Romagna, Marche e Umbria poi ad intermittenza un po ovunque fino ai primi giorni della prossima settimana. Durante il weekend del 20 e 21 maggio, pioverà a intermittenza da nord a sud e questa situazione dovrebbe proseguire fino ai primi giorni della settimana prossima. Per ora, quindi, non c’è ombra del ciclone africano che in tanti ricorderanno lo scorso anno in questo periodo. Maggio dovrebbe chiudersi con parecchia instabilità e temperature fresche. Secondo le proiezioni climatiche sul lungo periodo, l’estate 2023 sarà calda, molto calda, forse una delle più torride di sempre.