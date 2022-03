Allerta Omicron 2 e altre tre varianti B.1.1.529: contagi covid-19 di nuovo in salita

Dopo alcune settimane di pace, con il trend della curva del contagio che sembrava andare verso il ribasso, negli ultimi giorni sono tornati a salire i casi di covid-19 legati alla variante Omicron.

Secondo la Fondazione Gimbe negli ultimi giorni si è segnalata un’inversione di tendenza e si sta anche diffondendo la Omicron 2, sottovariante più contagiosa di Omicron. In particolare, secondo Nino Cartabellotta sono Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia le regioni in cui si nota un nuovo aumento dei casi:

“In Italia la circolazione virale è ancora molto alta. Con i dati della pandemia in netto miglioramento e la drammatica situazione in Ucraina che ha catalizzato l’attenzione pubblica, si rischia un grave calo di attenzione nei confronti del Covid, che è un problema tutt’altro che risolto. Il virus circola in maniera molto elevata in Italia: nell’ultima settimana in alcune regioni non solo si è arrestata la diminuzione del numero dei nuovi casi, ma in qualche regione si vede qualche lieve aumento”