Allerta Meteo nel Lazio, nel pomeriggio allarme giallo per criticità idrogeologica

Mentre la fase 2 entra nel vivo, la capitale si prepara a vivere un’allerta meteo che pare non da poco. L’allarme arriva direttamente dalla Protezione Civile, temporali e piogge non solo su Roma, ma sulla regione Lazio in generale.

Allerta meteo Lazio

Allerta meteo di colore giallo da parte della Protezione Civile per oggi, lunedì 18 maggio. La fase 2.5 inizia davvero male per il Lazio. Se nel resto del paese scoppia in anticipo l’estate, soprattutto al sud dove nel weekend si sono già raggiunte temperature da sauna all’aperto, la nuova settimana inizia con temporali e piogge intense su Roma e le altre città della regione.

Un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della durata di 10-12 ore, quindi tutta un’intera giornata all’insegna del brutto tempo per la capitale. Ecco il comunicato: “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi il documento ‘Previsione Sinottica e QPF’ che riporta una previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

L’allerta inizierà nel primo pomeriggio, e riguarderà criticità idrogeologica in speciale modo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere e Bacini di Roma. I cittadini che dovessero quindi riscontrare problemi durante questa allerta meteo sono invitati a contattare la Protezione Civile per superare l’emergenza nel miglior modo possibile.

