Allerta meteo in quasi tutta Italia, rossa tre regioni del sud

Giornata di terribili disagi climatici quella di oggi, con allerta meteo in diverse regioni, almeno tre proclamate addirittura in rosso. Ma andiamo a vedere quali sono.

Allerta meteo in Italia

Già nella giornata di ieri è stata diramata l’allerta meteo per la Campania dalle 22 di ieri fino alle 22 di stasera, a Napoli in particolare scuole chiuse.

A spaventare di più per sono le allerte rosse per Sicilia, Calabria e Basilicata.arancione sulla Puglia, e sui restanti zone di Basilicata, Calabria e Sicilia. Gialla, invece, su Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Friuli-Venezia-Giulia, Marche, Campania, su settori di Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna e sui restanti settori di Basilicata.

Le previsioni meteo però guardano anche già avanti e ci dicono cosa ci attende nei prossimi giorni. L’inverno alla fine è arrivato, il gelo non si è ancora fatto sentire con cali di temperature irresistibili, questo è vero, ma piogge e temporali negli ultimi giorni la stanno facendo da padrone. Gli esperti ci dicono che questa sarà una settimana nera.

Per domani 13 e giovedì 14 è attesa comunque una breve tregua, con leggere piogge sparse al centro sud e all’estremo nord. Nuovo ciclone atlantico invece in arrivo per venerdì 15, Maggiormente colpite da precipitazioni anche forti saranno dapprima le regioni nord-occidentali e la Toscana, poi il resto del Centro, dove si attendono veri e propri nubifragi sul Lazio. Inizio weekend più sereno al Sud.

