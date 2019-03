Allerta alimentare zucchero e prodotti surgelati a base di pollo: richiamati dal Ministero della Salute e Migros

Il Ministero dalla Salute lancia una nuova allerta alimentare. Stavolta a finire sotto la lente di ingrandimento c’è lo zucchero a marchio “Sudzuccheri“. Il motivo è il rischio “di migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”. Migros, invece, a causa della possibile presenza di glutine e frumento, richiama alcuni suoi prodotti surgelati a base di pollo. Ecco i dettagli.

Zucchero richiamato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute nelle scorse ore ha richiamato lo zucchero a marchio “Sudzuccheri“. Questo perché è possibile che vi sia in esso la presenza di corpi estranei per la rottura del sito di produzione. Nel dettaglio il Ministero ha richiamato lo zucchero classico Sudzuccheri srl lotto 060319 prodotto nello stabilimento di via Z.I. Aversa Nord in Gricignano di Aversa in provincia di Caserta. La raccomandazione è quindi quella di non utilizzare tale prodotto e nel caso fosse stato già acquistato di riportarlo nel punto vendita dove sarà rimborsato.

Migros richiama prodotti surgelati a base di pollo

Migros ha richiamato invece i suoi prodotti surgelati a base di pollo per possibile presenza di glutine e frumento. I marchi interessati sono “Chicken Nuggets Aha!” e “Chicken Crispy Aha“. Chi li ha già acquistati, comunque, potrà portarli nel punto vendita dove sarà rimborsato.

L’azienda Migros in una nota comunica che chi è affetto da allergia al frumento consumando tali cibi potrebbe avere una reazione allergica mentre chi è intollerante al glutine potrebbe avere dolori allo stomaco, mal di testa o infine malesseri intestinali.

Qualora si dovessero presentare forti mal di testa, orticaria, flatulenza o forti reazioni allergiche, il consiglio è quello di avvalersi immediatamente dell’ausilio di un medico. Nessun problema, invece, se tali prodotti saranno consumati da coloro che non hanno intolleranze al glutine o al frumento.

Leggete anche: Insalate in busta con tracce di pesticidi e metalli, le marche coinvolte.

Condividi su