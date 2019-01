Allerta alimentare tortina di ricotta e divieto di mangiare Pesce: lotto e regione interessata

Nuove allerte alimentari colpiscono il nostro paese. Dal Veneto arriva un’ordinanza che vieta di mangiare pesce pescato proveniente dalle zone in cui sono stati trovate Pfas ossia sostanze perfluoroalchiliche. Ma non è finita qui perché il Ministero della Salute ha diramato anche un’allerta per una tortina alla ricotta.

Divieto di mangiare pesce in Veneto, quali pericoli

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha diramato un’ordinanza in cui si vieta il consumo di pesce fino al 30 giugno 2019 che riguarda le aree indicate in precedenza e circa 60 Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova. Da quello che si apprende, infatti, gli agenti inquinanti riscontrati hanno colpito le falde acquifere di alcuni comuni veneti entrando di fatto nella catena alimentare, forse in seguito agli scarichi provenienti dalla fabbrica in fallimento Miteni. Si tratta di sostanze impiegate per vestiti in pelle, pentole antiaderenti, giacche di montagna etc. La lista con i comuni interessati si trova a questo link.

Il pericolo per la salute venendo a contatto con i Pfas sono noti. Si parla di modificazioni ormonali che possono provocare cancro e sterilità: “Da un’indagine condotta su oltre duecento giovani veneti, abbiamo scoperto il meccanismo inibitorio dei Pfas sul testosterone, dimostrando che i Pfas si legano al recettore per il testosterone, riducendone di oltre il 40% l’attività” ha dichiarato il professor Carlo Foresta presentando la ricerca pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Allerta per una tortina di ricotta

Un’altra allerta alimentare di questi giorni riguarda una tortina di ricotta. Esselunga e il Ministero della salute hanno emanato un richiamo per un lotto di tortina alla ricotta Stabinger. Non si tratta, stavolta, della pericolosa listeria ma di un errore di etichettatura. Nella parte posteriore dell’etichetta, infatti, è stata riportata per errore la dicitura senza glutine e una parola che indica una scadenza minima di conservazione differente rispetto a quella riportate nella parte anteriore. Il lotto richiamato riguarda le tortine Stabinger Srl prodotte nello stabilimento di via Anderter 11 a Sesto, nella Provincia Autonoma di Bolzano. Si tratta delle confezioni da 300 grammi in cui viene indicata la data minima di conservazione 31/01/2019 sulla parte anteriore e 02/02/2019 su quella posteriore.

Chi ha acquistato la tortina e soffre di sensibilità al glutine è quindi invitato a non consumarla e riportarla nel punto vendita.

