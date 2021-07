Allarme variante Delta in Italia e boom contagi ad agosto: il piano del Governo tra tamponi e mascherine

Entro fine agosto la variante Delta dovrebbe far tornare l’Italia in allarme. Gli esperti prevedono il boom di contagi, 10mila al giorno, contro i mille attuali. Le piazze piene viste durante la finale degli Europei, inoltre, sembra preoccupare il Governo che ha parlato di numero di contagi in rialzo che si vedranno nelle prossime settimane.

Boom di contagi ad agosto e nuove previsioni

A fare il punto è stato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di ’24 Mattina’ su Radio24. “Io credo che la variante Delta diventerà prevalente e accadrà, purtroppo, molto prima. Temo per fine mese 3-4 volte i contagi che si sono oggi. ‘Troppi assembramenti senza mascherina nelle piazze italiane, entro dieci giorni questa mutazione del virus diventerà prevalente, superando quella inglese”.

Sileri non esclude nemmeno la possibilità per qualche Regione di tornare in zona gialla o l’istituzione di zone rosse a livello locale.

Per questo motivo, l’unica soluzione è completare il ciclo vaccinale e tracciare il più possibile. Secondo Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in Italia il fenomeno è ancora contenuto ma non si possono escludere nuove misure e soprattutto è facile aspettarsi un aumento dei casi nelle prossime settimane. Vaccinare il più possibile e tracciare resta l’arma migliore finora. Alcune regioni, addirittura, sono a rischio moderato a causa dell’aumento dei contagi: Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna, Sicilia e le province di Trento e Bolzano.

Le misure possibili del Governo per la variante Delta

Tra le misure che potrebbero essere prese in considerazione per fermare l’avanzata della variante Delta, c’è anche quella di concedere il Green Pass solo dopo la seconda dose di vaccino e imporre una quarantena di 5 giorni per chi arriva in Italia da paesi dove il tasso di contagi è alto.

In più si potrebbe chiedere alle Regioni di fare un tot di tamponi per rimanere in fascia bianca e di potenziare i controlli sull’uso delle mascherine.

Secondo l’ISS infatti, è fondamentale: “raggiungere una elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione in tutti gli eleggibili, con particolare riguardo alle persone a rischio di malattia grave, nonché per ridurre la circolazione virale e l’eventuale recrudescenza di casi sintomatici sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità”.

Si sta anche valutando di allungare la lista dei luoghi dove è previsto il Green pass per entrare, in modo da incentivare i cittadini a immunizzarsi.

