Allarme truffa per la Festa del Papà, attenzione a questi messaggi pericolosi che arrivano su WhatsApp

Continuano senza sosta gli allarmi truffe ai danni di ignari utenti, che si ritrovano o con il conto svuotato o con messaggi truffa. Solo la scorsa settimana, spopolava la nuova truffa dell’Agenzia delle Entrate, mentre adesso a cercare di attirare nella trappola gli utenti sono due truffe che sfruttano la Festa del Papà, che cadrà il prossimo 19 marzo. Si tratta di due raggiri che usano WhatsApp come canale. Vediamo come funzionano. Il primo raggiro riguarda una truffa che ha per oggetto un finto concorso Peroni in occasione della Festa del Papà 2023, di cui l’azienda, ovviamente, non sa nulla.

Allarme truffa per la Festa del Papà, il finto concorso che fa vincere frigoriferi

Negli ultimi giorni molte persone stanno ricevendo su WhatsApp un testo che viaggia attraverso la nota catena, in cui si promettono 2mila frigorifero in palio per la festa del papà. Ovviamente, si tratta di un concorso fake, non esiste nessun bando che mette in palio 2 mila frigoriferi.

Gli ignari utenti, però, vengono inviati a cliccare su un link per poter partecipare al concorso. Ma farlo significa, molto probabilmente, ritrovarsi con il conto svuotato. Ecco perchè se mai dovesse arrivare un messaggio del genere, si consiglia di non aprirlo e cestinarlo.

Prima di tutto, non esiste nessun concorso simile e poi le aziende non inviano di certo i messaggi su WhatsApp. Una bufala simile era capitata anche in occasione della festa della Donna. In quell’occasione, l’oggetto era un bracciale Pandora ma anche in questo caso si trattava di una truffa.

E c’è anche quello che coinvolge una nota catena

La seconda truffa, invece, riguarda un messaggio che sta circolando su Whatsapp su un concorso di Leroy Merlin per la Festa del papà 2023.

Anche in questo caso, si mette in palio un premio legato alla festività. Gli ignari utenti se lo ritrovano come messaggio sulla nota app di messaggistica. Basta, infatti, controllare sul sito ufficiale per accorgersi che Leroy Merlin non ha organizzato nessun concorso per la Festa del papà 2023 e quindi si tratta di una truffa. Collegandosi al link indicato nel messaggio e ancora peggio fornire dati sensibili o i dati della carta di credito, può essere molto pericoloso, perchè ci si può trovare con il conto svuotato.

I truffatori, chiedono l’apertura del link e il pagamento di una piccola somma per ricevere il premio a casa ma facendolo non solo si rischia di rimanere senza soldi ma anche che la truffa venga poi inviata a tutti i contatti in rubrica. Ecco perché sta circolando molto negli ultimi giorni. Leroy Merlin ha deciso di comunicare tramite il sito ufficiale le truffe che coinvolgono il marchio:

“Purtroppo, è in atto un tentativo di frode da domini internet che non appartengono a Leroy Merlin. Vi confermiamo che abbiamo già segnalato il fatto alle autorità competenti e stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili necessarie a bloccare la frode e risolvere la criticità nel minor tempo possibile”

Nel frattempo, il consiglio è sempre lo stesso, non cliccare su questi messaggi e cestinarli.