Allarme Semaglutide, farmaco anti-diabete e usato per dimagrire, allerta Aifa: “Carente per tutto il 2023”

Per chi è diabetico e usa il farmaco anti-diabete Semaglutide, l’allerta dell’Aifa su una carenza per tutto il 2023 suona sinistra. Da giorni, infatti, si parla di questo farmaco, il Semaglutide, utilizzato senza indicazione da chi vuole dimagrire. Ora Agenzia italiana del farmaco (Aifa) l’ha inserito tra quei farmaci carenti che per tutto il 2023 non saranno facili da reperire, proprio perché la domanda è aumentata a causa di quelle persone che lo usano per perdere peso.

La fornitura di questo farmaco è in aumento, ma nonostante tutto, non è possibile sapere con certezza quando sarà sufficiente per soddisfare la domanda.

Farmaco anti-diabete Semaglutide, l’Aifa avverte: “Sarà carente per tutto il 2023”

In una nota, Aifa ha scritto:

”Una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte può comportare l’impossibilità per i pazienti di acquisire le dosi necessarie, con possibili conseguenze cliniche come l’iperglicemia”

L’Agenzia, quindi, si è rivolta ai medici di famiglia in modo che si assicurino che i pazienti diabetici trovino delle alternative terapeutiche.

Sui social è consigliato per perdere peso

Sempre la nota, precisa che l’utilizzo di questo farmaco è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2. Ogni altro uso come quello per perder peso, rappresenta un uso “ off-label che mette a rischio la disponibilità di Ozempic per la popolazione indicata”.

La polemica era nata dopo che questo farmaco veniva consigliato sui social per perdere peso. Alcuni soggetti che soffrono di anoressia, lo prendono per placare ancora di più il senso di fame – ha sottolineato Graziano Di Cianni, presidente dell’Associazione medici diabetologi (Amd)- puntando il dito contro l’uso improprio da parte di persone che non dovrebbero assumerlo.

Infatti, si tratta diper cui serve la prescrizione medica, e usati per la cura del diabete. Sui social è passato il messaggio sbagliato che ha portato ad un uso improprio anche da parte di persone non diabetiche.

L’esperto ha sottolineato che sui social qualcuno dice che usando questo farmaco si può mangiare ciò che si vuole senza ingrassare. Consigliano quindi di usarlo per due mesi per perdere qualche chilo. Invece, questi consigli dannosi non fanno altro che portare a degli effetti anche pericolosi ed effetti collaterali come nausea, tendenza al vomito senza contare il rischio di aumentare i problemi alimentari.

Sui social, spartito su Tik Tok e Instagram, molti influencer lo usano e lo consigliano decantandone gli effetti dimagranti, ecco perché va a ruba nelle farmacie e chi ne ha davvero bisogno poi non lo trova.