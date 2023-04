Allarme prezzi voli aerei Pasqua e ponti, nuova indagine di Altroconsumo: ecco quanto si paga in più

“Sì viaggiare”… ma che salasso prendere un aereo. Andare in vacanza costa sempre di più e lo abbiamo visto già lo scorso anno, con i forti rincari dei voli aerei. Ma nel 2023 le cose sono peggiorate e ora prenotare un volo anche per una città europea è diventato un costo importante. Soprattutto a ridosso delle feste come Pasqua e i ponti di primavera. Gli aumenti sono consistenti, si parla anche del 200% in più rispetto ai periodi non festivi. Secondo un’indagine di Altroconsumo, che ha confrontato i prezzi dei biglietti aerei più economici, è emerso che le tre compagnie più low cost per viaggiare ci sono Ryanair, EasyJet e Ita Airways, prendendo come riferimento un volo da Milano a Parigi e Milano- Palermo.

Allarme prezzi voli aerei Pasqua e ponti, nuova indagine di Altroconsumo

Per andare e tornare a Palermo con Ryanair si arriva a spendere anche 336 euro, con un rincaro del 316% rispetto al periodo non festivo.

La seconda indagine

Prezzo che arriva a 428,96 euro per Easyjet e 374,83 con Ita Airways, con rincari del 198% e 140%. Insomma, per viaggiare averso una città europea o italiana, la spesa media è di 380 euro per un volo. La differenza con il periodo non festivo è sostanziale.La stessa cosa vale per i voli da Milano a Parigi, per cui è stata effettuata una rilevazione il 10 e 24 marzo per il periodo di partenza compreso tra il 23 e il 28 marzo e il periodo di Pasqua. In questo caso, la differenza tra i voli tra periodo pasquale e non è di 120 euro in più. Partendo durante il periodo pasquale, infatti, si spenderebbe dai dai 227 ai 344 euro contro la cifra di 100-167 euro del periodo non pasquale o festivo.

Un’indagine simile è stata svolta da Il Messaggero, che ha cercato di capire i prezzi dei voli durante i ponti. Considerando, ad esempio, la tratta Roma-Alghero nel weekend di Pasqua, il biglietto più economico trovato è 220 euro, stesso prezzo di un volo per Parigi. Prezzo più o meno simile per andare a Palermo da Milano, dove si spende minimo 200 euro, stesso prezzo di un volo per Londra. Insomma, anche per chi resta in Italia e ancor peggio per chi deve raggiungere la famiglia nella città di origine, i prezzi dei voli per le città della Sicilia e della Sardegna sono davvero alti.

Secondo L’Adiconsum, volare da Roma a Cagliari per i non residenti costa 365 euro, 210 euro da Milano. Per andare a Olbia si paga 153 euro da Milano e 124 da Roma.

E non va meglio neanche per il treno, dove si arriva a spendere 170 euro da Milano a Bari e da Torino a Reggio Calabria. Insomma, anche per i trasporti, i rincari sono evidenti e a farne le spese sono le famiglie. Oltretutto, anche la benzina e il diesel ora costano di più e quindi spostarsi durante le feste diventa davvero un salasso. La questione voli continuerà anche nelle prossime settimane con il ponte del 25 aprile e del 1 maggio, dove le tariffe sono già altissime.