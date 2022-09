Allarme meteo in Italia a fine settembre, dopo l’alluvione si rischia il cut-off, ecco cos’è e chi colpirà

Le previsioni meteo rappresentano un pò lo spauracchio delle persone. Quando si deve fare qualcosa, organizzare uscite, weekend e gite quasi tutti si affidano alle previsioni del tempo. Alcuni le consultano tutti i giorni, curiosi di sapere se pioverà, se ci sarà il sole, se la temperatura sarà più o meno fredda o se arriverà un forte temporale, magari proprio mentre ci si sta dirigendo al lavoro. Non sono rare quelle persone che organizzano i propri spostamenti solo dopo aver consultato il meteo. Dopo ciò che è accaduto nelle Marche c’è un certo timore. La paura di alluvioni devastanti sono all’ordine del giorno e gli esperti meteo avevano avvertito che a causa del cambiamento climatico, fenomeni intensi e violenti sarebbero diventati molto più frequenti. Soprattutto in autunno. Una sorta di profezia che sembra essersi avverata.

Allarme meteo e alluvioni: a fine settembre si rischia il cut off

Per le prossime ore, i più importanti portali meteo hanno diramato dei bollettini per possibili fenomeni piovosi molto violenti e intensi. Nessuna novità, visto che stiamo entrando in autunno e la pioggia è una costante. In realtà, le previsioni hanno annunciato, per fine settembre o comunque nei prossimi giorni, l’avviso per un possibile fenomeno chiamato cut off o goccia fredda. Si tratta di un fenomeno che avviene all’inizio dell’autunno, una sorta di saccatura, come spiega 3B meteo: “Un blocco di aria fredda in quota che si stacca da una più vasta depressione atlantica o nordeuropea“.

Questo avviene quando una zona a bassa pressione si stacca da un vortice. Nella pratica, senza usare termini tecnici, ciò vuol dire che i prossimi giorni, più precisamente tra il 25 e il 26 settembre, sull’Italia dovrebbero arrivare temporali molto forti e pericolosi che potrebbero scaturire in alluvioni.

Le regioni a rischio

Per questa settimana il clima sarà ancora autunnale, durante il weekend è previsto un leggero miglioramento ma dalla prossima settimana il pericolo cut-off è reale.

Le regioni interessate dal fenomeno, stando alle previsioni, sono quelle del Nord e del Centro, in particolare il versante tirrenico. Il peggio potrebbe avvenire tra il 25 e il 26 settembre, ma il fenomeno potrebbe perdurare almeno fino a giovedì 29 settembre o addirittura fino ai primi di ottobre.

Il clima sta cambiando e in peggio, lo abbiamo notato la scorsa estate con le temperature torride, molto più torride del passato. E adesso con i fenomeni avversi e pericolosi che stanno caratterizzando questa prima parte di autunno. Controllare le previsioni meteo, a questo punto, diventerà quasi una routine vista la situazione drammatica in cui piano piano il mondo si sta preparando.