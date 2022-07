Allarme caldo, addio Caronte: arriva Pompiere l’anticiclone delle Azzorre, temporali e temperature giù

Sembra sia giunta al termine l’ondata di caldo che ha attanagliato l’Italia nelle ultime settimane a causa di Caronte. Tra il 6 e il 7 luglio è previsto l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre Pompiere, che dovrebbe portare pioggia e temporali e ovviamente un po ‘ di fresco. Almeno per qualche giorno sarà possibile dire addio alle temperature altissime e sopra la media ma non è ancora chiaro quanto durerà.

Addio al caldo africano, arrivano i temporali con l’anticiclone delle Azzorre

Già a partire da oggi, martedì 5 luglio, al Nord si assisterà al primo calo termico grazie all’ingresso di correnti umide occidentali che porteranno più fresco e temporali locali. Il vero cambiamento è previsto da mercoledì 6 luglio, con l’incursione dell’anticiclone delle Azzorre come sostiene 3Bmeteo, grazie al quale le temperature tenderanno a scendere e riassestarsi su valori medi.

Dunque dal 6 luglio, si prevede aria più fresca dal Centro-Nord, le temperature arriveranno a meno di 30 gradi e sono attesi anche temporali sulle Alpi, in alta Val Padana e localmente sull’Appennino centro-settentrionale. Al Sud farà ancora caldo con la colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi in Sicilia. Poi dal 7 luglio, l’anticiclone Pompiere porterà piogge sulla Val Padana, sulle regioni adriatiche e appenniniche con possibili grandinate e forte vento. Aria più fresca quindi si prevede su gran parte del Nord e del Centro, sulle regioni del Triveneto sul Levante Ligure su tutto l’Appennino centrale, medio Adriatico e le zone interne di Lazio, Toscana, Marche e Abruzzo.

Weekend all’insegna del bel tempo ma con temperature più miti

L’aria più fresca continuerà anche durante il weekend dell’8-10 luglio, quando anche il Sud sarà toccato dalle piogge, soprattutto sulla Campania, sulla Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

In generale lecaleranno anche di 7/10 gradi.Ovviamente, non è ancora chiaro se l’anticiclone durerà anche la prossima settimana o se dall’11 luglio sono previste nuove ondate di calore durature come Caronte. I prossimi aggiornamenti saranno chiarificatori per capire quanto durerà il fresco.