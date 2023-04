Airbnb risarcisce il proprietario derubato, la storia diventa virale

Cosa succede se arriva qualche spiacevole sorpresa ai proprietari che affittano tramite le piattaforme online? La risposta ci arriva da un caso che sta facendo scalpore sul web, ed è che Airbnb risarcisce per questo tipo di inconvenienti. Ma cosa è successo nello specifico? Scopriamolo insieme.

Airbnb risarcisce da inconvenienti

È stata proprio una brutta sorpresa quella accorsa a un giovane identificato su TikTok con il nome di @alfredodom7, il quale ha raccontato la sua storia con una serie di video. La disavventura riguarda la casa di sua proprietà messa in affitto per un breve tempo su Airbnb. Per chi non la conoscesse, si tratta di una piattaforma online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi con proprietari disposti ad affittargliele. Nata nel 2007, oggi è in continua espansione, tanto che nel 2019 ha anche acquisto per ben 400 milioni di dollari HotelTonight, un altro sito web che offre la possibilità di prenotare una stanza d’albergo last minute.

Ma cosa è successo al giovane Alfredo? Con una serie di video su TikTok il giovane ha raccontato tutta la sua disavventura:

“Sono stato derubato. Dopo il lungo soggiorno, l’ospite non mi rispondeva. Era ora di fare il check-out e ho deciso di entrare nell’appartamento. Mi hanno detto che erano venuti per un parente che avevano in ospedale, ma poi mi avevano avvertito dopo 3 settimane dicendo che sarebbero andati via perché il parente era deceduto. Ho detto loro che mi dispiaceva e che sarei stato lì per tutto ciò di cui avevano bisogno. Dopo questo non mi hanno più risposto”.

Rientrando a casa, l’amara sorpresa

Alfredo ha deciso quindi di entrare nella sua casa e vedere se gli inquilini l’avessero effettivamente lasciata, visto che non gli rispondevano più. Dai video si vede che le stanze sono tutte sotto sopra e dall’appartamento sono sparite due tv, una da 60 pollici e una da 32 pollici. Insomma, il giovane è stato derubato. Inconvenienti che bisogna mettere in conto quando si affitta l’appartamento per brevi periodi a sconosciuti? Niente affatto, perché rientra nella garanzia offerta da Airbnb, il quale risponde appunto per eventuali casi del genere.

Prontamente è infatti arrivato il risarcimento da parte dell’azienda e la buona notizia è che quindi chi continua a servirsi del portale per mettere in affitto il proprio appartamento, può dormire sogni tranquilli. In sintesi, Arbnb risarcisce facendosi carico degli oggetti rubati e in generale dei danni subito dall’appartamento che aveva preso in carico. Tutto sommato, a parte la seccatura per Alfredo, è stata una buona pubblicità per Airbnb, il quale offre un servizio sicuro e professionale ed è senza dubbio conveniente, visto che l’accordo tra i privati spesso poi si rivela essere molto più vantaggioso rispetto alla spesa che si può avere affittando una stanza in un albergo o in un bad & breakfast.