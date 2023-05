Agriturismo Benedetta Rossi, quanto costa una notte a mangiare e dormire?

Avete voglia di qualcosa di buono in un clima accogliente, ma allo stesso tempo affascinante? Probabilmente l’agriturismo di Benedetta Rossi è proprio quel che fa per voi. Parliamo infatti di un personaggio noto che sicuramente avrà una forte attrattiva in coloro che seguono in tv i suoi programmi. La Rossi è inoltre anche una nota blogger e un’apprezzata scrittrice. I suoi libri di ricette e consigli per cucinare sono diventati dei veri e propri best seller. Ma quanto costa mangiare e dormire una notte in questo suo interessante agriturismo? Scopriamolo insieme.

Una giornata piacevole con i sapori della buona cucina

L’agriturismo della famiglia Rossi si chiama La Vergara e si trova in provincia di Fermo, nelle Marche. La struttura offre diverse attrattive, infatti oltre a pranzare e cenare è anche possibile visitare semplicemente la cucina di Benedetta Rossi, quasi fosse un museo. Scommettiamo che molti appassionati dell’arte culinaria troveranno effettivamente la cosa estremamente interessante, poiché stiamo parlando di una vera professionista del settore. Naturalmente, il sito offre anche la possibilità di pernottare e tra le formule proposte dalla gestione c’è anche quella di acquistare un vero e proprio pacchetto denominato pensione completa.

Per quanto riguarda il menu, La Vergara propone una cucina Italiana, Mediterranea e Barbecue, ma si concentra anche su diete speciali, come quelle per vegetariani, e le tante opzioni senza glutine. Il ristorante è aperto per pranzo, cena e anche per pasti speciali dopo la mezzanotte. Parliamo quindi di una gestione altamente professionale, a prescindere dalla presenza o meno di Benedetta. Sbirciare le recensioni presenti online ci farà chiaramente capire che stiamo parlando di una vera e propria eccellenza per quanto riguarda gli agriturismi.

Quanto costa?

Naturalmente, una proposta del genere, avrà una richiesta economica importante. O forse no?

Se vi state chiedendo quali sono i prezzi, allora è il caso di fare il punto della situazione anche su questo aspetto. Come dicevamo, un servizio del genere, offerto poi da un nome così importante potrebbe far pensare a costi particolarmente elevati, e invece niente paura. Il prezzo del pernottamento è infatti di soli 30 euro a persona a notte. Come già detto, esiste anche la possibilità di acquistare il pacchetto completo, ossia la pensione dal costo di 80 euro. Ma c’è anche una scelta intermedia, ossia la mezza pensione, e in questo caso il costo è di soli 50 euro a persona.

Si tratta quindi di un luogo particolarmente caratteristico anche dal punto di vista paesaggistico. Consigliamo a tal proposito di visitarlo durante il periodo primaverile, così da godere pienamente delle bellezze tipiche del luogo. Naturalmente, l’attrattiva principale è offerta dalla titolare. L’agriturismo di Benedetta Rossi offre infatti piatti davvero squisiti, ma soprattutto genuini. Benedetta ha imparato a cucinare fin da bambina, grazie ai consigli e l’esperienza della madre e della nonna. L’idea di lanciarsi sul web è stata però davvero vincente, e da lì il suo talento è esploso. Prima è diventata una superblogger, poi una scrittrice e opinionista televisiva che svela tanti retroscena sulla buona cucina in tv.

Agriturismo Benedetta Rossi

Insomma, con questa mina guida che vi abbiamo proposto abbiamo tutte le informazioni per goderci un bel weekend nelle Marche. A tal proposito vi segnaliamo anche altri importanti agriturismi dove poter mangiare bene e godersi gli splendidi paesaggi dell’Umbria. Per tutte le informazioni relative ai suoi impegni, i suoi consigli, l’agriturismo stesso e altre cose ancora, rimandiamo alla visione del suo sito web, il quale offre tantissimi spunti anche per chi vuole deliziarsi con l’arte culinaria in generale.