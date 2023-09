Agenzia delle Entrate lancia canale WhatsApp, ecco come accedere

Sono passati mesi dall’annuncio del nuovo servizio WhatsApp, ma da alcuni giorni è ufficiale. Stiamo parlando dei canali. Ora anche l‘Agenzia delle Entrate ne ha uno e il servizio è già attivo dal 13 settembre. Non tutti però riescono ad accedere alla chat. Vediamo come si fa a seguire notizie e aggiornamenti dell’ente.

Servizio già attivo, ma non per tutti

È già disponibile il cane WhatsApp dell’Agenzia delle Entrate. La nuova funzione disponibile sulla nota app del gruppo Meta è già disponibile dal 13 settembre e presto arriveranno anche tante altre aziende e società che si serviranno della nuova opzione. Proprio di recente abbiamo parlato di WhatsApp che lancia i canali sulla piattaforma ed è possibile già avere un’idea di quelli che saranno gli enti e altre società che sfrutteranno tale opportunità. Con questo servizio, l’Agenzia offrirà informazioni su quelle che sono le più importanti novità fiscali che riguardano i cittadini italiani. In questo modo tutti gli iscritti potranno seguire tali news e rimanere informati sui vari aggiornamenti disposti nel nostro paese. Il tutto nel rispetto della privacy. Infatti, i follower dei vari canali dell’app riceveranno notifiche, ma gli altri utenti non potranno vedere chi sono gli iscritti, non avendo accesso a immagine profilo e numero di telefono.

Come detto, il servizio era sta annunciato con largo anticipo dallo stesso ente. Per l’occasione, l’Agenzia delle Entrate aveva offerto precisazioni in merito a quelle che erano le funzioni disponibili sul canale. Ecco cosa si legge sul comunicato ufficiale:

seguire le novità direttamente nella inedita tab “Aggiornamenti” dell’applicazione, dove trovano posto i canali disponibili,

separati dalle chat con amici, familiari e community.

In sintesi, si potrà seguire la chat senza che essa interferisca con le altre chat che abbiamo già attive all’interno dell’app. Ciò significa che avremo una chat a parte che fungerà da vera e propria newsletter. E infatti, inizialmente era proprio questo il nome che tale funzione sembrava avere, ma poi alla fine Meta ha optato per un nome diverso, appunto “Aggiornamenti”.

Agenzia delle Entrate su WhatsApp

Come dicevamo, massima priorità alla privacy. La stessa Agenzia delle Entrate precisa quanto già confermato anche da WhatsApp, ossia che gli iscritti non potranno visualizzare l’immagine profilo e il numero di telefono degli altri followers. Stessa cosa anche per l’amministratore del canale, comunemente detto Admin. Altra importante informazione da tenere sempre a mente è quella relativa agli stessi aggiornamenti, i quali non rimarranno disponibili per sempre sulla chat, ma avranno una durata massima di 30 giorni. Tali messaggi infatti rimarranno nei server per massimo un mese. Il canale verrà comunque aggiornato in tempo reale con tutte le news che l’ente deciderà di comunicare ai cittadini. Ma come si fa ad accedere al servizio?

Semplicissimo, basta aprire il menu e cercare nel tab la voce Aggiornamenti. A questo punto ci si potrà iscrivere ai canali già presenti, come ad esempio quello dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, si potrà scegliere di seguire quelli di prossima uscita come se li si volesse prenotare mettendosi in lista di attesa. A quanto pare però non tutti riescono ad accedere alla funzione Canali della piattaforma del gruppo Meta. Questo perché al momento l’upgrade è stato effettuato solo su alcuni smartphone, quindi non vi resta che attendere se il vostro device non ha ancora effettuato tale aggiornamento.

In sintesi…