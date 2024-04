Il Gruppo Stellantis si prepara a mescolare nuovamente le carte in tavola, e stavolta lo fa celebrando una storica auto italiana che va in pensione. Di quale stiamo parlando? Ma naturalmente della Lancia Ypsilon, una delle vetture più amate nel nostro Paese. Per l’occasione Stellantis ha pensato di proporre ultima versione speciale in edizione limitata e a un prezzo davvero speciale.

La Lancia Ypsilon ci saluta

Le linee strategiche del Gruppo Stellantis vanno avanti e già dallo scorso febbraio ha dato il via al suo nuovo rinascimento proponendo la Ypsilon in una nuova versione mandando quindi in pensione il vecchio modello.

Dunque, il gruppo, dopo aver attaccato le scelte del Governo sui ritardati incentivi per l’acquisto di auto, si concentra sul suo percorso personale e propone una nuova versione della tanto amata city car. L’obiettivo è quindi quello di dare il giusto commiato a un modello che ha fatto la storia dell’automotive nel nostro paese e quale idea migliore se non proporre una nuova ultima versione, denominata Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, peral meglio e vederla ancora per qualche anno si strada?

Infatti, con l’offerta lanciata dall’azienda per celebrarne l’addio, scommettiamo che saranno molti gli interessati che decideranno di accaparrarsela e portarsela in garage. L’auto italiana in questione sarà quindi ancora disponibile sul mercato fino al prossimo giugno e per accaparrarsela sarà possibile sfruttare una nuova formula pensata appositamente per il mercato italiano. Si tratta nello specifico di una formula finanziaria a partire da 79 euro al mese su vetture in pronta consegna, con finanziamento e rottamazione. Tale offerta è stata lanciata con una campagna di comunicazione in TV da domenica 7 Aprile e ha subito catturato l’interesse degli appassionati.

Auto italiana storica in offerta

Come partecipare alla campagna promozionale lanciata per la storia auto italiana e accaparrarsi questa edizione della Lancia Ypsilon in offerta? Basterà versare un anticipo 3.822 euro a cui poi, accedendo alla formula di finanziamento, verranno sommate le 35 rate da 79 euro e con un’ultima rata finale da 9.032 euro.

Come detto, le vendite della vettura in questione saranno disponibili fino a giugno 2024, ma l’offerta appena presentata sarà attiva fino a fine mese. Quindi, si ha tempo fino al 30 aprile per accedere a tale finanziamento e acquistare la vecchia Lancia Ypsilon in offerta.

Del resto, stiamo parlando di una vettura che continua a ottenere grandi numeri, visto che nel biennio 2022 2023 ha toccato cifre davvero importanti, tra l’altro confermate anche nelle vendite di questo primo trimestre del 2024. Insomma, la Lancia Ypsilon continua a essere tra le auto più vendute nel nostro mercato. Le sue caratteristiche sono rimaste inalterate negli anni, nonostante i tanti cambiamenti, confermandola tra le auto più adatte per la città. Dinamica, elegante, sportiva, sicura e negli ultimi anni anche altamente tecnologica. Tutte caratteristiche che hanno decretato in patria il successo di questa storica auto italiana. E pensare che dal suo debutto nel 1984 sono passati ben 40 anni. Una durata enorme, per un anniversario che di pensione, ma anche di nuovi successi attraverso le nuove incarnazioni che ha in mente per lei Stellantis.

I punti salienti…