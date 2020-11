Addio Mercatini di Natale 2020? Le precisazioni del nuovo DPCM

Soprattutto in alcune zone di Italia i Mercatini di Natale rappresentano un momento molto importante che danno il senso comunitario a una delle festività più sentite: i villaggi di Babbo Natale, le caldarroste, le bancarelle di artigianato per regali unici e innovativi, i momenti da trascorrere con i bambini.

Ma questo è l’anno del Covid e le risposte alle domande frequenti presenti sul sito del governo chiariscono a partire dal DPCM del 3 novembre cosa dobbiamo attenderci dal Natale 2020.

Le precisazioni sui Mercatini di Natale 2020

Secondo quanto riportato sul sito del governo, tutte le manifestazioni locali a base commerciale o di natura fieristica che vengono organizzate al di fuori delle attività consuete in spazi dedicati e con caratteristiche di mercato, dunque anche i Mercatini di Natale, sono assimilabili alle fiere e dunque non si potranno svolgere.

Non c’è alcuna differenziazione a partire dal ‘colore’ della regione: i mercatini di Natale saranno vietati in tutte le aree del paese, siano esse gialle, arancioni o rosse.

L’esempio più clamoroso arriva dal Trentino Alto-Adige, per certi versi la regione più caratterizzata da queste specifiche attività commerciali natalizie. Franco Ianeselli, sindaco di Trento, ha emanato un’ordinanza comunale che vieta l’organizzazione di tutti gli eventi connessi al Natale a partire dal 6 novembre e fino al 31 dicembre. Niente Fiera di Santa Lucia, nessuna bancarella.

Arno Kompatscher, presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, si è posto sulla medesima linea: nel circuito che comprende Bolzano, Bressanone, Merano, Vipiteno e Brunico saranno vietati tutti i Mercatini di Natale.

Le speranze per il Natale 2020 in tempi di Covid

Si tratta sicuramente di decisioni che avranno un impatto importante sulle economie locali, anche se, occorre sottolineare, il turismo è molto ridotto, se non pressoché assente, a causa della pandemia.

L’unica speranza che resta è che le misure restrittive messe in campo dal governo e che, per il momento, restano in vigore fino al 3 dicembre, abbiano una reale efficacia e che a partire dagli inizi di dicembre si possa pensare a qualche riapertura.

Le amministrazioni comunali comunque hanno predisposto l’addobbo delle strade così come la presenza degli alberi di Natale nelle piazze delle maggiori città italiane.

Comunque vadano le cose, il Natale 2020 non sarà la stessa cosa, l’impatto della pandemia si farà sentire anche sulla festività più amata.

