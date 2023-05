Acquisti online, come evitare le truffe? Ecco il trucco per scoprire se il sito è affidabile

La paura è un sentimento utile a scongiurare il pericolo, e il timore di essere truffati spesso ci evita brutte sorprese. Quante volte ci è capitato di fare acquisti online e provare questa sensazione di insicurezza? Magari abbiamo trovato il prodotto che ci occorre a un prezzo super vantaggioso, ma non ci fidiamo ciecamente del sito che ce lo propone. Come fare in questi casi? Esiste un metodo per scoprire se il sito è affidabile? La risposta è sì.

Un’operazione di controllo

Il mondo digitale nel quale viviamo oggi ci offre tante soluzioni senza alzarci dal divano. Quante volte abbiamo cercato online prodotti che reputavamo indispensabili, ma che allo stesso tempo potevano rappresentare un’incognita? Purtroppo, internet è ormai come una grande stavolta imbandita sulla quale puoi trovare di tutto. Ci sono cibi prelibati, prodotti buonissimi, ma alcuni potrebbero essere avvelenati. La metafora della tavola ci serve per capire che con il web l’insidia è sempre dietro l’angolo e che le precauzioni non sono mai troppe. Del resto, per completare l’acquisto dovremo necessariamente inserire i nostri dati bancari, al fine di effettuare il pagamento.

Ciò quindi ci espone a un grande pericolo.

E se il sito che ci sta proponendo il prodotto di cui necessitiamo fosse una piattaforma di truffatori? I casi in cui episodi del genere si sono verificati sono molteplici. Quindi prestare la massima attenzione quando effettuiamo un acquisto è sempre cosa buona e giusta. Come dice il detto: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Detto ciò, non bisogna nemmeno essere troppo paranoici. Esistono infatti dei metodi sicuri che ci permettono di scoprire se il sito è affidabile. In questo modo potremo fare effettuare i nostri acquisti online senza alcuna preoccupazione.

Comprare sul web in sicurezza

Basta controllare se la piattaforma in questione è effettivamente affidabile. Andiamo quindi a scoprire come fare.

Per essere certi che non stiamo per incappare in una truffa, basta controllare la reputazione del sito che ci sta vendendo il prodotto. Per farlo occorre utilizzare la piattaforma TrustPilot. Tale sito offre una serie di recensioni relative all’e-commerce di nostro interesse. Stiamo per fare un acquisto online su un determinato sito che non conosciamo? Basta inserire il nome di questo sito o il suo link all’interno di TrustPilot e ci arriveranno una serie di recensioni che ci faranno capire se è affidabile o meno. Un buon e-commerce ha almeno 5000 recensioni, e leggendo alcune di esse potremo capire se gli altri utenti sono stati truffati oppure no.

TrustPilot non è l’unico sistema che ci permette di verificare l’affidabilità di un sito. Se ad esempio riceviamo un’offerta interessante via social, come ad esempio una ditta che vuole vendere un suo prodotto e ci contatta su Facebook o WhatsApp, allora è bene utilizzare un’estensione che si chiama WOT. Possiamo aggiungerla al nostro browser (è compatibile con Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge) e ci avviserà della reputazione del sito. Una volta inserito il link relativo al sito preso in esame si accenderà una luce. Se è verde, allora il sito è affidabile. Se invece i coloro sono giallo o addirittura rosso, allora meglio evitare.

Acquisti online, come evitare le truffe?

Abbiamo visto quali sono i modi più semplici per controllare la reputazione di un sito per i nostri acquisti online. Per i più scrupolosi può essere utile anche fare una ricerca manuale sul sito in questione. Sulla piattaforma è possibile ad esempio prendere visione di alcune informazioni, come ad esempio la partita IVA. Inoltre, anche Google ci aiuta in questo, basterà inserire il nome dell’e-commerce nel motore di ricerca per visionarne i risultati. Insomma, a volte acquistare su eBay e Amazon non è sempre la soluzione più conveniente.

Esistono tante piattaforme che possono offrire anche prezzi più vantaggiosi. In questo caso, però, sempre meglio dare una controllata alla loro reputazione.