Abbandono animali: carcere fino a 5 anni e multa da 30mila euro, arriva la proposta

Ogni estate è sempre la stessa storia. Quando è ora di partire per le vacanze aumentano i casi di abbandono di cani e gatti. Nonostante le campagne messe in atto in passato, il fenomeno non è mai stato davvero arginato e ora il governo vuole davvero fare qualcosa per stoppare l’abbandono di animali da parte di padroni senza scrupoli e irresponsabili. Per questo si pensa a una multa salatissima, che può arrivare anche a 30mila euro e persino il carcere. Con una pena che può arrivare a 5 anni. L’abbandono, infatti, è un reato, e quindi deve essere punito dalla legge.

In che cosa consiste la nuova proposta

La legge attuale prevede l’arresto fino a un anno e una multa da mille a diecimila euro per chi abbandona il proprio animale. Per arginare del tutto il fenomeno, però, visto che ogni estate si ripetono più o meno le stesse dinamiche (cani abbandonati e legati nei guard rail, gatti abbandonati per strada e via dicendo) le pene potrebbero diventare molto più salate.

La proposta arriva dalla presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, Michela Vittoria Brambilla, che ha pensato a un disegno di legge per l’assorbimento dell’articolo 727 al 544-ter che punisce il maltrattamento degli animali.

In pratica, si chiedono pene più dure per chi abbandona gli animali e la Brambilla ha presentato il ddl protocollato come AC30 , che ha cominciato l’ iter in Commissione di Giustizia:

«Se passerà la mia proposta di legge per modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali, che proprio ieri ha iniziato il suo iter in commissione Giustizia, l’abbandono di un animale domestico potrebbe essere considerato tout court maltrattamento e sanzionato pesantemente»

La richiesta è molto semplice: inasprire le multe ma anche gli anni di carcere per chi abbandona gli animali.

Nel dettaglio si punta al carcere da tre a cinque anni e una multa da 5mila a 30mila euro (contro quella attuale che arriva a massimo 10mila euro).

In pratica, l’abbandono e il maltrattamento degli animali saranno puniti molto severamente. Anche se l’iter è iniziato da poco, sulla questione animali, il Parlamento ha sempre trovato accordi omogenei. Non è un caso che secondo i dati della Lav, il 30% degli animali risulta abbandonato a ridosso delle vacanze. Ogni anno rischiano 80mila gatti e 50mila cani.

Dunque, chiunque avvistasse animali abbandonati in autostrada o addirittura qualcuno che li abbandona, deve chiamare il numero 112. Mentre per chi nota animali abbandonati nelle città può chiamare il numero verde 800 253 608 o contattare il Corpo Forestale dello Stato al 1515.

Con queste sanzioni più severe, quindi, chi rischia di essere sorpreso ad abbandonare o maltrattare gli animali, considerando che si può essere ripresi dalle telecamere, potrebbe essere punito severamente per questo gesto terribile.

