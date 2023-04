7 posti particolari dove fare Aperitivo a Roma con meno di 10 euro

Fare l’aperitivo è ormai diventata una consuetudine. Soprattutto il fine settimana sono davvero tante le persone che amano gustare un drink e qualche stuzzichino in compagnia. Se sei alla ricerca di un modo per rilassarti, in particolare dopo aver lavorato e studiato tutta la settimana, l’ideale è organizzare un aperitivo con amici e conoscenti e Roma offre tante possibilità a riguardo. Esistono dei locali dove è possibile spendere anche fino a 10 euro. Ecco dove si trovano ottime offerte senza spendere molto nella Capitale per fare un aperitivo.

Aperitivo a Roma con meno di 10 euro: Ombralonga

Se vuoi provare un’esperienza di gusto veneta, non puoi perderti Ombralonga, un locale situato a Centocelle che offre una moltitudine di drink e salumi da accompagnare alle bevande. Ovviamente ci sono anche i ben noti cicchetti veneti, delle piccole porzioni di cibo che si gustano in un attimo. Ombralonga è un locale informale ma molto accogliente, dove andare in compagnia e gustare i sapori veneti tradizionali.

Pastificio San Lorenzo

Si trova in Via delle Palme 76/A, 00171 a Roma e fare l’aperitivo qui costa fino a 10 euro.

Se stai cercando un ristorante raffinato, il Pastificio San Lorenzo fa al caso tuo. Il locale è grande e spazioso e l’atmosfera è sicuramente elegante. Edificato all’interno di un ex pastificio, offre ai clienti e drink e cibo tradizionale romano ma rivisitato in chiave moderna e questo è un plus che le persone amano. Oltre a poter assaggiare i piatti preparati dallo chef Marco Gallotta, il locale ospita anche delle mostre e degli eventi per rendere l’esperienza ancora più bella. Si trova in Via Tiburtina 196, 00185 a Roma e l’aperitivo con piatti della tradizione romana costa 10 euro.

Beppe e i suoi formaggi

Se ami i formaggi e le confetture, non puoi perderti questo locale che si trova nel ghetto di Roma. I prezzi sono un pò più alti ma i prodotti sono tutti di qualità: si possono degustare ottimi vini, formaggi tipici italiani ed esteri gustosi accompagnati da confetture e disponibili anche nella versione veg. Beppe e i suoi formaggi è una bottega storica, che offre un ambiente rustico ma appassionato. Si trova in Via Santa Maria del Pianto 9A/11, 00186 a Roma.

Freeda

Se ami gli arredamenti in stile Frida Kahlo e gli ambienti colorati e vivaci, questo bistrot situato nel centro di Prati fa al caso tuo. Qui puoi trovare, oltre agli arredi colorati, anche ottimi cocktail, birra artigianale, taglieri di salumi e molto altro a prezzi popolari. In più è possibile assaggiare le bruschette romane a cacio e pepe, carbonara e amatriciana. Anche la musica è sempre di buon gusto e l’ambiente è conviviale. Si trova in Piazza Cavour 19/20, 00193 a Roma e un aperitivo costa 8 euro.

Viveri, un aperitivo a Roma originale

Se ami i finger food e i fritti, questo locale di Pigneto fa al caso tuo. Qui è possibile fare un aperitivo a base di bruschette, mini empanadas e polpettine. È anche possibile provare due cocktail originali: l’Americano Barbaro Rosso o l’Oh Pino. L’atmosfera è informale e si trovano anche piatti vegetariani. Lo trovi in Via del Pigneto 215/217, 00176 a Roma e i prezzi per l’aperitivo arrivano a 10 euro.

Ciclostazione Frattini

Se ami la natura e il verde, questo locale situato a Portuense è l’ideale. Qui è possibile fare aperitivi all’aperto, tra piante e fiori. Oltre ai gustosi finger food e fritti, è possibile assaggiare anche

12 tipi diversi di cocktail. Il punto forte è il panorama sul Tevere ma anche la possibilità di noleggiare le biciclette. Il prezzo dell’aperitivo è di 5 euro, mentre l’indirizzo è Via Oreste Salomone 68, 00154 – Roma.

Bottega Tredici

Se ami i locali storici e suggestivi, Bottega Tredici, situato nel ghetto di Roma, è quello che fa al caso tuo.

Qui è possibile gustare ottimi vini e piatti della tradizione romana e mediterranea. Si tratta di un’ enoteca elegante ma allo stesso tempo informale, dove passare qualche ora in compagnia. Si trova in Via del Portico d’Ottavia 13A, 00186 a Roma.

Insomma, se vi piacciono gli aperitivi e amate provare cibi e drink sempre diversi, in differenti cornici e ambienti, questi 7 locali sono assolutamente da provare.